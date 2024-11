Basta un tempo al Levski Sofia per battere la Lokomotiv: il derby termina 2-0

Al Levski Sofia basta un tempo per chiudere la pratica contro la Lokomotiv.

Lorenzo Maria Napolitano 23 novembre 2024 (modifica il 23 novembre 2024 | 19:52)

Il Levski Sofia batte la Lokomotiv per 2-0 nel sentitissimo derby della capitale bulgara. Il Levski, come fatto nelle precedenti occasioni, ha subito archiviato la pratica ed infatti prima della fine dei primi quarantacinque minuti il risultato era già sul 2-0 in favore dei padroni di casa. Salgono così a 15 i successi da parte del Levski Sofia, che soltanto in 6 occasioni non è riuscito a strappare i tre punti. Ma soltanto in due occasioni è rimasto a bocca asciutta.

La seconda frazione di gioco, invece, non ha regalato particolari emozioni. Nessuna rete e nessuna concreta occasione da gol creata da entrambe le squadre; e non è, tra l'altro, neanche arrivato un segnale da parte della Lokomotiv Sofia, che è sembrata fin dal primo minuto incapace di contenere l'avversario. Da segnalare c'è probabilmente soltanto l'ennesima ottima prestazione da parte di Marin Petkov, attaccante bulgaro che, oltre ad aver realizzato il primo gol, s'è confermato nuovamente come uno dei calciatori più pericolosi nella zona offensiva. La seconda rete, invece, è stata segnata da Dimitrov.

Come cambia la classifica — La vittoria del Levski Sofia è sicuramente importante in ottica classifica dato che così resta ancorato al terzo posto e pressa il Plovdiv, che occupa invece la seconda posizione. Sembra però irraggiungibile il Ludogorets, che con 13 vittorie in 14 partite giocate (e nessuna sconfitta) è davvero inarrestabile. Ed infatti sembra destinato a vincere l'ennesimo campionato e, quindi, il quattordicesimo di fila, nonché della sua storia. Sprofonda, invece, la Lokomotiv, che con questa sconfitta scende in quindicesima posizione con soli 11 punti conquistati. Soltanto il Pazardžik ne ha meno (9), con una sola vittoria ottenuta e addirittura 26 gol subiti in 16 partite.