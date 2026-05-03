Il Levski Sofia conquista il campionato dopo 17 anni interrompendo la lunga striscia vincente del Ludogorets e segnando la fine di un ciclo nel calcio bulgaro
Vie e piazze di Sofia monopolizzate dagli ultras: quanti fuochi per il compleanno del Levski!
Estasi per il Levski Sofia
Il Levski Sofia torna campione in Bulgaria. Dopo anni in cui il campionato sembrava già scritto, il Ludogorets si ferma e perde il titolo, chiudendo una striscia impressionante di 14 vittorie consecutive. Un dominio costruito stagione dopo stagione, con una struttura solida, una gestione stabile e una continuità che aveva reso quasi impossibile qualsiasi tentativo di sorpasso da parte delle altre squadre.
Per molto tempo la lotta al vertice è stata più teorica che reale, perché il Ludogorets ha mantenuto sempre un margine di controllo, sia tecnico che mentale, riuscendo a gestire i momenti difficili senza mai perdere davvero il comando. Questa volta però qualcosa cambia, la continuità si interrompe e il sistema che sembrava intoccabile mostra un limite proprio nella fase decisiva, lasciando spazio a chi è stato più costante nel lungo periodo.
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