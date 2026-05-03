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Estasi per il Levski Sofia

Il Levski Sofia torna campione in Bulgaria. Dopo anni in cui il campionato sembrava già scritto, il Ludogorets si ferma e perde il titolo, chiudendo una striscia impressionante di 14 vittorie consecutive. Un dominio costruito stagione dopo stagione, con una struttura solida, una gestione stabile e una continuità che aveva reso quasi impossibile qualsiasi tentativo di sorpasso da parte delle altre squadre.

Per molto tempo la lotta al vertice è stata più teorica che reale, perché il Ludogorets ha mantenuto sempre un margine di controllo, sia tecnico che mentale, riuscendo a gestire i momenti difficili senza mai perdere davvero il comando. Questa volta però qualcosa cambia, la continuità si interrompe e il sistema che sembrava intoccabile mostra un limite proprio nella fase decisiva, lasciando spazio a chi è stato più costante nel lungo periodo.

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