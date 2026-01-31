Dopo la qualificazione alla Champions League e la fase campionato, i due club si contenderanno il posto nella fase finale di Europa League

Mattia Celio Redattore 31 gennaio - 13:24

Nel mondo del calcio è già sorprendente vedere due squadre dello stesso paese che si affrontano 4 volte in stagione. Se non 5 anche. Ma se invece sono due squadre di paesi diversi a riuscirsi allora non si può non rimanere anche di più a bocca spalancata. E' il caso di Ludogorets-Ferencvaros. Le due squadre si sfideranno, di nuovo, nei playoff di Europa League con in palio la qualificazione alla fase finale della competizione. Rivediamo le sfide precedenti.

Ludogorets-Ferencvaros, non c'è due senza.... cinque — Il Giorno della Marmotta non arriverà prima di lunedì 2 febbraio. Ma per due squadre di calcio alle prese con un grave caso di déjà vu, sembrerà che sia arrivato in anticipo. Ieri pomeriggio si sono svolti i sorteggi per i playoff di Champions League, Europa League e Conference League e quello che è accaduto farebbe veramente rabbrividire il cinico meteorologo Phil Connors, interpretato da Bill Murray.

Tra tutte le sfide in programma l'incontro che ha lasciato più sorpresi gli amanti del calcio è senza dubbio Benfica-Real Madrid che si sono affrontate solo mercoledì e, come ricordiamo, la sfida ha visto trionfare i lusitani di José Mourinho grazie al decisivo colpo di testa del portiere Anatolyi Trubin che ha permesso alle Aquile di accedere ai playoff. O meglio a concedere la rivincita ai blancos.

Ma a fare veramente parlare di se saranno Ludogorets e Ferencvaros. I due club, rispettivamente bulgaro e ungherese, si sono già affrontati la scorsa estate nei playoff di qualificazione alla Champions League e nella fase campionato. Adesso si giocheranno il passaggio alla fase finale per un totale, dunque, di ben 5 sfide in una sola stagione. Mai due squadre di leghe diverse si erano affrontate così tanto in una sola annata.

Le 5 partite stagionali: un ritrovo che ha del clamoroso — Tutto è iniziato ad agosto quando, appunto, Ludogorets e Ferencvaros si sono affrontati in una doppia sfida nel terzo turno preliminare della Champions League. Il primo scontro si concluse con un pareggio per 0-0 a Razgrad, in Bulgaria, prima che gli ungherese vincessero la partita in casa per 3-0 una settimana dopo a Budapest. Tuttavia, il Ferencvarots ha poi perso contro il Qarabag nell'ultimo turno preliminare, retrocedendo così in Europa League.

La loro quarta partita nella fase a gironi? Avete indovinato. Il 6 novembre i due club si sono affrontati nella fase a girone, ancora una volta a Budapest e anche questa volta i padroni di casa hanno avuto la meglio vincendo 3-1. Dopo che entrambe le squadre hanno chiuso la Fase campionato a metà classifica, venerdì sono state sorteggiate per lo spareggio, con la partita di andata in programma il 18/19 febbraio a Razgrad e quella di ritorno una settimana dopo, il 25/26 febbraio a Bundapest.

La situazione, dunque, vede due vittorie per il Ferencvaros e un pareggio. Un dato non certo confortevole per il Ludogorets che però può ancora prendersi la sua rivincita perché questa volta chi perde dovrà per forza tornare a casa. Bulgari e ungheresi questa volta sono veramente arrivati alla resa dei conti.