derbyderbyderby calcio estero Ludogorets-Ferencvaros, una annata incredibile: ben 5 sfide in stagione

Europa

Ludogorets-Ferencvaros, una annata incredibile: ben 5 sfide in stagione

Ludogorets-Ferencvaros, una annata incredibile: ben 5 sfide in stagione - immagine 1
Dopo la qualificazione alla Champions League e la fase campionato, i due club si contenderanno il posto nella fase finale di Europa League
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

Nel mondo del calcio è già sorprendente vedere due squadre dello stesso paese che si affrontano 4 volte in stagione. Se non 5 anche. Ma se invece sono due squadre di paesi diversi a riuscirsi allora non si può non rimanere anche di più a bocca spalancata. E' il caso di Ludogorets-Ferencvaros. Le due squadre si sfideranno, di nuovo, nei playoff di Europa League con in palio la qualificazione alla fase finale della competizione. Rivediamo le sfide precedenti.

Ludogorets-Ferencvaros, una annata incredibile: ben 5 sfide in stagione- immagine 2
ROMA, ITALIA - 28 NOVEMBRE: I giocatori del PFC Ludogorets 1945 formano un gruppo di squadra durante la partita della fase a gironi 5 della UEFA Europa League 2024/25 tra S.S. Lazio e PFC Ludogorets 1945 allo Stadio Olimpico il 28 novembre 2024 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Ludogorets-Ferencvaros, non c'è due senza.... cinque

—  

Il Giorno della Marmotta non arriverà prima di lunedì 2 febbraio. Ma per due squadre di calcio alle prese con un grave caso di déjà vu, sembrerà che sia arrivato in anticipo. Ieri pomeriggio si sono svolti i sorteggi per i playoff di Champions League, Europa League e Conference League e quello che è accaduto farebbe veramente rabbrividire il cinico meteorologo Phil Connors, interpretato da Bill Murray.

Tra tutte le sfide in programma l'incontro che ha lasciato più sorpresi gli amanti del calcio è senza dubbio Benfica-Real Madrid che si sono affrontate solo mercoledì e, come ricordiamo, la sfida ha visto trionfare i lusitani di José Mourinho grazie al decisivo colpo di testa del portiere Anatolyi Trubin che ha permesso alle Aquile di accedere ai playoff. O meglio a concedere la rivincita ai blancos.

Ma a fare veramente parlare di se saranno Ludogorets e Ferencvaros. I due club, rispettivamente bulgaro e ungherese, si sono già affrontati la scorsa estate nei playoff di qualificazione alla Champions League e nella fase campionato. Adesso si giocheranno il passaggio alla fase finale per un totale, dunque, di ben 5 sfide in una sola stagione. Mai due squadre di leghe diverse si erano affrontate così tanto in una sola annata.

Ludogorets-Ferencvaros, una annata incredibile: ben 5 sfide in stagione- immagine 3
BUDAPEST, UNGHERIA - 11 DICEMBRE: I giocatori dei Rangers posano per una foto di squadra prima della partita della sesta giornata della fase a gironi di UEFA Europa League 2025/26 tra Ferencvarosi TC e Rangers FC al Ferencvaros Stadion l'11 dicembre 2025 a Budapest, Ungheria. (Foto di David Balogh/Getty Images)

Le 5 partite stagionali: un ritrovo che ha del clamoroso

—  

Tutto è iniziato ad agosto quando, appunto, Ludogorets e Ferencvaros si sono affrontati in una doppia sfida nel terzo turno preliminare della Champions League. Il primo scontro si concluse con un pareggio per 0-0 a Razgrad, in Bulgaria, prima che gli ungherese vincessero la partita in casa per 3-0 una settimana dopo a Budapest. Tuttavia, il Ferencvarots ha poi perso contro il Qarabag nell'ultimo turno preliminare, retrocedendo così in Europa League.

La loro quarta partita nella fase a gironi? Avete indovinato. Il 6 novembre i due club si sono affrontati nella fase a girone, ancora una volta a Budapest e anche questa volta i padroni di casa hanno avuto la meglio vincendo 3-1. Dopo che entrambe le squadre hanno chiuso la Fase campionato a metà classifica, venerdì sono state sorteggiate per lo spareggio, con la partita di andata in programma il 18/19 febbraio a Razgrad e quella di ritorno una settimana dopo, il 25/26 febbraio a Bundapest. 

La situazione, dunque, vede due vittorie per il Ferencvaros e un pareggio. Un dato non certo confortevole per il Ludogorets che però può ancora prendersi la sua rivincita perché questa volta chi perde dovrà per forza tornare a casa. Bulgari e ungheresi questa volta sono veramente arrivati alla resa dei conti.

Leggi anche
Boavista, pagati altri 53mila euro per evitare il fallimento. Insorgono i creditori scontenti
Furto nella casa di Ruben Dias, il Manchester City: “Lo sosterremo come club”

© RIPRODUZIONE RISERVATA