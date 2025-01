Robbie Keane è uno dei giocatori cult degli anni 2000. L'ex attaccante irlandese, che ha vestito anche la maglia dell'Inter con scarsi risultati, durante la sua carriera è diventato una vera e propria leggenda del Tottenham. Nato l'otto luglio del 1980, Keane ha totalizzato quasi 130 gol in Premier League in 349 presenze collezionate, ma non solo.

📣 Announcement: Robbie Keane is the new head coach of Ferencváros.💚🤍 pic.twitter.com/dwr11oGpqY

L'irlandese ha avuto un grandissimo percorso anche in MLS, negli Stati Uniti, dove ha realizzato 83 reti in poco più di 126 gettoni. Una carriera di grandissimo livello per Robbie Keane che, dopo il ritiro nel 2018, ha avuto diverse esperienze in giro per il mondo, l'ultima in Israele con il Maccabi Tel Aviv. Dopo l'addio a fine stagione, ecco la chiamata del Ferencvaros in Ungheria per affrontare la seconda parte della stagione con la storica società magiara.