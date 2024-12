Il Liverpool è inevitabilmente la favorita del big match di Premier League, ma occhio all'imprevedibilità del Tottenham.

Luca Paesano Redattore 22 dicembre - 09:27

È il giorno di Tottenham-Liverpool. La domenica di Premier League si illumina con il big match che, alle ore 17:30, chiuderà la diciassettesima giornata di campionato. Una giornata che ancora una volta ha registrato la sconfitta del Manchester City, sempre più in crisi. Successo schiacciante invece per l’Arsenal, che vince 5-1 in casa del Crystal Palace e si porta momentaneamente a -3 dai Reds.

Tottenham-Liverpool, come arrivano le due squadre — Ci si aspettava forse una flessione del Liverpool dopo l’addio di Jurgen Klopp, ed invece l’impatto di Arne Slot con i Reds è stato immediato. Sembra impossibile distinguere un prima e un dopo. Il lavoro del tecnico olandese è in perfetta continuità con quanto fatto fino all’estate dal tedesco. Il Liverpool è solo in vetta al primo posto con 36 punti guadagnati in 15 giornate.

In 24 partite giocate in stagione, la squadra di Arne Slot ha perso solamente una volta, a sorpresa nella sfida di Anfield contro il Nottingham Forrest. Per il resto, lo score è straordinario, con 20 vittorie e 3 pareggi. I Reds sono una delle squadre più in forma in assoluto, anche se in campionato hanno da riscattare lo stop dell’ultima giornata contro il Fulham.

Sta trovando decisamente qualche difficoltà in più il Tottenham, che dopo il quarto posto della scorsa stagione si trova ora diversi gradini più in giù. Gli Spurs sono una delle squadre più interessanti del campionato, ma stanno facendo una grossa fatica a trovare continuità, tanto nelle prestazioni quanto nei risultati.

La squadra di Postecoglou arriva alla sfida dopo due vittorie, quella in campionato contro il Southampton e quella di Carabao Cup contro lo United. Il tecnico è stato chiaro in conferenza stampa e non intende snaturare per fronteggiare i Reds. In poche parole, si aspetta dai suoi il solito atteggiamento aggressivo e arrembante che è stato, in realtà, un po’ croce e delizia di questa prima metà di stagione. Lasciare tanto campo alle frecce di Liverpool potrebbe essere una scelta poco saggia.

Tottenham-Liverpool, precedenti tra le due squadre — Tottenham-Liverpool è una delle grandi classiche del calcio inglese. Le due formazioni si sono incrociate ben 183 volte nelle loro storie, con un bilancio che è nettamente pendente sul versante Reds. La squadra allenata da Slot ha vinto 90 precedenti, a fronte dei 49 successi degli Spurs. Sono 44, invece, le occasioni in cui la sfida si è conclusa in parità.

Anche gli ultimi incontri sono andati quasi tutti in favore del Liverpool, che ha vinto 7 delle ultime 10 partite con il Tottenham. Inoltre, i Reds vengono da una striscia di 17 match consecutivi a segno contro gli Spurs. L’ultima volta senza reti è lo 0-0 del lontano 2015, che coincise con il debutto in panchina di Jurgen Klopp.

Tottenham-Liverpool, pronostico — Alla luce di tutto ciò, il Liverpool appare anche in questo caso la grande favorita. Nonostante le assenze, come quella pesante di Konate in difesa, la squadra di Slot non sembra mostrare particolari debolezze. Alla grande mole di gioco e di occasioni create, i Reds stanno abbinando anche una solida fase difensiva, anche e soprattutto grazie ad un ritrovato Van Dijk, ritornato a performare ad altissimi livelli.

Sulla carta si può prevedere un match con tanti gol. Questo è quanto emerge leggendo gli ultimi incontri, in cui spiccano il 4-2 della passata stagione e il 4-3 di due stagioni fa, entrambi ad Anfield. Nelle ultime 10 sfide tra le due formazioni sono state messe a segno ben 36 reti, con una media quindi di 3.6 gol a partita. Considerando che si incontrano due dei migliori attacchi della Premier (Tottenham secondo con 36 gol e Liverpool quinto con 31), ci sono tutti i presupposti per assistere ad un'altra partita pirotecnica al Tottenham Hotspur Stadium. Lo spettacolo non mancherà di certo.