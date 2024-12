Le sfide tra Tottenham e Liverpool non possono far a meno di evocare l’inconfondibile fascino che da sempre contraddistingue il calcio inglese. Le due squadre trasudano storia, successi, epoche. Il vecchio White Hart Lane ed Anfield, il bianco puro e il rosso acceso, i duelli degli anni ’60. Spurs e Reds sono due delle sei squadre a non esser mai retrocesse negli ultimi 33 anni, ovvero da quando è stata istituita la Premier League . Due delle cosiddette ‘Big Six’ del calcio inglese.

Tra le due squadre non esiste una vera e propria rivalità, non c’è alcuna particolare tensione tra le due tifoserie. È chiaro, però, che la grande tradizione dei due club fa di Tottenham-Liverpool una delle partite più attese e sentite della Premier.

Sono stati diversi i calciatori ad avere l’onore di vestire entrambe le maglie. D’altronde, in oltre 130 anni di storia per l’una e per l’altra, sarebbe stato praticamente impossibile non trovare incroci. E allora, in vista del big match, andiamo a vedere quali sono i principali doppi ex di Tottenham e Liverpool.