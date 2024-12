Tottenham, Postecoglu: “Liverpool troppo forte per noi”

Postecoglu ha spiega.to in conferenza stampa le difficoltà della squadra in questo momento particolare dopo il 3-6 subito contro il Liverpool

Il Tottenham esce con le ossa assolutamente rotte dal big match di Premier League contro il Liverpool. Il 3-6 maturato all'Hottspur Stadium è figlio di una prestazione in cui i ragazzi di Ange Postecoglu non sono mai riusciti a prendere per mano il gioco, lasciandolo sempre agli ospiti. Inutili le reti di Maddison, Solanke e Kulusevski, il dato delle rete subite è decisamente negativo. Hanno inciso le diverse assenze per gli Spurs ma i 23 punti raccolti e l'undicesimo posto attuale la dicono lunga sulle difficoltà del club in stagione. In conferenza stampa, l'allenatore australiano ha sottolineato molti aspetti negativi che la squadra ha mostrato in campo.

Tottenham, le parole di Postecoglu — Nel post partita, Ange Postecoglu ha parlato della pesante sconfitta in casa contro il Liverpool: "È stata molto dolorosa per noi questa prestazione, ci sono mancate le energie come spesso accade ultimamente. In questo momento il Liverpool è troppo forte per noi, sono una gran bella squadra. Non ho mai messo in dubbio l’impegno dei miei ragazzi, credo che si sia visto anche oggi nonostante il 3-6. Si giocherà ogni 3-4 giorni? Non abbiamo scelta come tutti gli altri”.

Sui possibili recuperi di Udogie e Bentancur: “Destiny stava meglio, sono riuscito almeno a portarlo in panchina oggi. Spero sia disponibile per il prossimo match. Rodrigo rientrerà finalmente dalla squalifica, al momento solo loro”.

“Sono convinto che quando passerà questo momento difficile sarà tutto diverso. Non riusciamo a recuperare gli indisponibili perché non c’è tempo per farlo. Stiamo chiedendo loro di fare cose che non hanno mai fatto, da questo ne trarremo beneficio”.