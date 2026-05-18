Robert Lewandowski saluta il Barcellona. Dopo aver lasciato per l'ultima volta il prato dello Spotify Camp-Nou tra gli applausi dei tifosi con gli occhi pieni di commozione, l'attaccante polacco ha deciso di salutare la Catalogna con un toccante discorso nei confronti del club e dei tifosi blaugrana, ringraziando compagni e staff per le gioie vissute in questi quattro anni.

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Le parole di Robert Lewandowski

Grazie mille per essere venuti qui oggi, è una giornata molto emozionante. È qualcosa di molto toccante e allo stesso tempo molto difficile. Quando sono arrivato, sapevo che il club fosse grande, ma con il vostro affetto... è stato incredibile. Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa a

Barcellona

e su questo campo

Al termine del match tra(3-1), l'ex centravanti delha preso in mano il microfono e ha salutato per l'ultima volta ilcon un lungo ed emozionante discorso: "" .

BARCELLONA, SPAGNA - 26 NOVEMBRE: Robert Lewandowski del FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra su rigore durante la partita della quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2024/25 tra FC Barcelona e Stade Brestois 29 allo Stadio Olimpico Lluis Companys il 26 novembre 2024 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Continuando, Lewandowski ha poi ringraziato tutti sottolineaando i momenti vissuti e il legame con i colori del club: "Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori e a tutto lo staff. È stato un onore giocare per questo club; abbiamo vissuto momenti fantastici in questi quattro: una volta tifoso del Barcellona, per sempre tifoso del Barcellona. Grazie mille, Forza Barça e Forza Catalogna ".

Lewandowski-Barcellona: un binomio di successi

Per quattro stagioni,è stato uno dei principali trascinatori e punti di riferimento del club blaugrana. Con il Barça , l'attaccante polacco ha vinto tre campionati (2022-23, 2024-25 e 2025-26), una(2024-25), tre(2023, 2025 e 2026) ed è stato il Pichichi (capocannoniere) della Liga nel 2022-23 con 23 gol segnati. L'exè stato una vera e propria certezza fin dal primissimo giorno, vestendo la maglia delper ben 192 volte e siglando un complessivo di 119 reti.

Così, dopo l'emozionante saluto al Camp-Nou, e con ancora un'ultima partita ancora da giocare a Valencia, Lewa si prepara a chiudere la sua avventura in Spagna per iniziare un nuovo, e forse ultimo, capitolo altrove.

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