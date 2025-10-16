Il calciatore scozzese aveva puntato una giocata più di 350 volte quando giocava per lo Stoke City

Filippo Montoli 16 ottobre 2025

Si sono chiusi l'indagine e il processo riguardante il caso scommesse di Lewis Macari. La sentenza è uno stop di tre mesi, ma momentaneamente sospesa. Al difensore scozzese viene dato un anno di tempo per non ricadere nello stesso errore e poter evitare l'effettiva squalifica. Lewis Macari era accusato di aver piazzato 354 puntate tra il febbraio del 2020 e il dicembre del 2022.

Lewis Macari evita una squalifica di tre mesi, per ora — Il difensore potrebbe aver evitato una pesante condanna per il caso di scommesse che lo ha visto coinvolto. L'unica certezza, al momento, è il pagamento di una multa di 750 sterline. Sulla testa di Macari pende però anche una squalifica di tre mesi che molto probabilmente non dovrà scontare. Al giocatore è stato dato infatti un anno per dimostrare di aver capito l'errore e non scommettere più. Ad aver aiutato lo scozzese è stata la scelta della commissione che ha giudicato il caso di tenere conto della giovane età di Macari di quegli anni e il fatto di aver volontariamente smesso di scommettere.

È stato inoltre tenuto conto che il 23enne potesse non essere a conoscenza del divieto per un calciatore professionista di scommettere sul proprio sport. Macari avrebbe scommesso in quegli anni anche sulle freccette e sui cavalli. Ma a contare sono ovviamente le 354 scommesse fatte sul mondo del pallone. Di queste, 44 sul "suo" Stoke City. In nessuna di queste partite, però, scese mai in campo. In totale, è stato stimato che il difensore avrebbe puntato più di 3 mila sterline.

Nessuna squalifica per il momento quindi. Macari può così continuare a scendere in campo con il Notts County. Rimasto in panchina nelle prime giornate, lo scozzese ha riottenuto la titolarità nell'ultimo periodo. L'obiettivo è riportare l'altra squadra di Nottingham nel calcio che conta dopo la retrocessione di tre anni fa in League Two. Il tecnico Martin Paterson ha dimostrato fin dall'inizio delle indagini sostegno al giovane difensore.