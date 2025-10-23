Lo spagnolo in carriera ha vestito solo le maglie dei blaugrana e dell'Atletico Madrid commentando senza mezzi termini il comportamento sempre sopra le righe del talentuoso giocatore

Filippo Montoli 23 ottobre - 17:20

Alle innumerevoli critiche verso Vinicius dopo l'ultima giornata si aggiungono quelle di Sergi Barjuan. L'ex difensore, riporta l'attenzione sul comportamento del brasiliano. L'esterno del Real Madrid è tornato far parlare di sé dopo la partita con il Getafe. La vittoria per 1-0 è passata in secondo piano a causa di Vinicius, che ha provocato due espulsioni. Per Barjuan, "non fa bene al futuro del calcio".

La partita con il Getafe di Vinicius e le parole di Sergi Barjuan — La partita tra Real Madrid e Getafe continua a far discutere. O meglio, è la prestazione di Vinicius a farlo. I Blancos hanno vinto di misura al Coliseum faticando non poco. Determinante per il cambio di risultato è stata l'espulsione di Nyom al 77esimo, seguita dopo il vantaggio di Mbappé da quella di Sancris. In entrambi i casi, a causarle è stato il brasiliano. Ovviamente non è solo per questo che si parla di Vinicius.

Durante la partita, il giocatore del Real Madrid ha provocato più volte gli avversari. Uno scambio di battute con Iglesias è andato virale, dove lo spagnolo ha detto al brasiliano di essere odiato da tutti per il suo comportamento. Dopo la gara, inoltre, il tecnico del Getafe, Bordalás, ha rivelato un commento sarcastico di Vinicius rivolto a lui dopo l'espulsione di Nyom, entrato pochi secondi prima: "Bel cambio, bel cambio".

Tra diretti interessati e non, in tanti hanno espresso il loro pensiero. Uno degli ultimi è stato Sergi Barjuan, l'ex difensore di Barcellona e Atletico Madrid. In una breve intervista ha voluto essere chiaro: "Vinicius è un grande giocatore ma il suo modo di comportarsi e atteggiarsi in campo non è un bello spettacolo per i bambini. Con il talento che tiene, vederlo fare certe cose non fa bene al futuro del calcio e al futuro del calcio giovanile".