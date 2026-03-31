L'Arsenal sa di avere un'occasione irripetibile quest'anno. Lo sa il club ma lo sanno anche i tifosi di calcio in giro per il mondo, che non vedono di buon occhio alcune situazioni accadute quest'anno. I gunners di Arteta sono già invisi a gran parte dell'ambito calcistico per via dell'ampio utilizzo dei calci piazzati come fonte principale per segnare. Soprattutto su calcio d'angolo, l'Arsenal produce sempre situazioni al limite in cui si blocca il portiere per colpire di testa indisturbati. Oppure si critica una gestione tattica delle partite noiosa e mortifera, che anestetizza le peculiarità del calcio.
SOSTA NAZIONALI
L’ex calciatore Agbonlahor attacca l’Arsenal: “Infortuni pilotati in Nazionale, non è giusto”
Tuttavia, le critiche e le accuse alla squadra di Arteta sono aumentate in questa sosta nazionali per un evento particolare. Ancora in lotta per Premier, Champions League e FA Cup, il sogno sarebbe di avere tutta la rosa a disposizione per questo rush finale. A disposizione e in forma, considerando i tanti impegni ravvicinati che i gunners dovranno affrontare nei prossimi due mesi. Perciò, la notizia degli undici infortunati nella pausa, con rientro anticipato dalla nazionale, lascia più di qualche perplessità tra media e tifosi.
Le parole di Gabriel Agbonlahor sul caso infortuni in casa Arsenal—
All'appuntamento con la propria nazionale, molti giocatori sono stati risparmiati dai propri CT o hanno sentito dei piccoli fastidi che hanno permesso ai calciatori di rientrare prima a Londra a scopo precauzionale. I nomi già sulla via del ritorno in Inghilterra sono tanti. Per i 3 leoni hanno lasciato il ritiro Saka, Madueke ed Eze entrambi infortunati nel match contro l'Uruguay e Rice. Saliba ha avuto un problema al ginocchio nella finale di Carabao persa contro il City ed è rimasto sempre a Londra. Anche Timber ha rinunciato in partenza alla chiamata di Koeman. Per completare la difesa malconcia si sono aggiunti Hincapié, infortunatosi durante Marocco-Ecuador e Gabriel che non ha partecipato alla convocazione di Ancelotti. Inoltre, Odegaard e Trossard sono stati risparmiati dai rispettivi allenatori per le amichevoli disputate, mentre Zubimendi ha accusato un problema al ginocchio in Spagna-Serbia.
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Ad alimentare la polemica si è aggiunto l'ex calciatore inglese Gabriel Agbonlahor. L'ex bandiera dell'Aston Villa ha così parlato del caso Arsenal al programma talkSPORT Breakfast: "Se fossi nella Premier League e avessi il potere di decidere, introdurrei una nuova regola: si salta la partita successiva di campionato se ci si ritira dagli impegni con la nazionale. Vi garantisco che i giocatori smetterebbero di farlo. Capisco che Mikel stia facendo tutto il possibile per vincere questi trofei. Semplicemente non mi piace vedere i giocatori abbandonare gli impegni con la nazionale. È un onore giocare per il proprio paese. Non mi sembra giusto".
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