Tuttavia, le critiche e le accuse alla squadra di Arteta sono aumentate in questa sosta nazionali per un evento particolare. Ancora in lotta per Premier, Champions League e FA Cup, il sogno sarebbe di avere tutta la rosa a disposizione per questo rush finale. A disposizione e in forma, considerando i tanti impegni ravvicinati che i gunners dovranno affrontare nei prossimi due mesi. Perciò, la notizia degli undici infortunati nella pausa, con rientro anticipato dalla nazionale, lascia più di qualche perplessità tra media e tifosi.

All'appuntamento con la propria nazionale, molti giocatori sono stati risparmiati dai propri CT o hanno sentito dei piccoli fastidi che hanno permesso ai calciatori di rientrare prima a Londra a scopo precauzionale. I nomi già sulla via del ritorno in Inghilterra sono tanti. Per i 3 leoni hanno lasciato il ritiro Saka, Madueke ed Eze entrambi infortunati nel match contro l'Uruguay e Rice. Saliba ha avuto un problema al ginocchio nella finale di Carabao persa contro il City ed è rimasto sempre a Londra. Anche Timber ha rinunciato in partenza alla chiamata di Koeman. Per completare la difesa malconcia si sono aggiunti Hincapié, infortunatosi durante Marocco-Ecuador e Gabriel che non ha partecipato alla convocazione di Ancelotti. Inoltre, Odegaard e Trossard sono stati risparmiati dai rispettivi allenatori per le amichevoli disputate, mentre Zubimendi ha accusato un problema al ginocchio in Spagna-Serbia.