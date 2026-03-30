Emergenza infermeria per l’Arsenal: ci sono ben undici giocatori infortunati

Guai per il tecnico dei londinesi: è come se una squadra intera mancasse all'appello. E nel momento decisivo dell'annata.

Federico Iezzi Collaboratore 30 marzo - 15:31

In casa Arsenal si stanno vivendo ore problematiche. L'infermeria dei Gunners è decisamente piena: ci sono ben 11 infortunati che hanno dovuto rinunciare alla convocazione in Nazionale o tornare in anticipo a Londra. Si tratta di un problema complesso da gestire per Arteta, atteso da impegni importanti.

Infermeria decisamente piena — La pausa delle nazionali è un momento al quale i club guardano con apprensione. Ogni volta qualche giocatore si infortuna, spesso anche gravemente. Ed è puntualmente quello che è accaduto in casa Arsenal. Ma quello degli infortunati fra i Gunners sembra più un bollettino di guerra: sono addirittura undici, che è come dire una squadra intera. E così, quando mancano sette giornate alla fine della Premier League, la squadra prima in classifica è in emergenza totale. Come se non bastasse ci sono anche altri impegni: i quarti di finale di FA Cup contro il Southampton e i quarti di Champions League contro lo Sporting.

Gli undici infortunati dell'Arsenal — Dovrà inventarsi per forza qualcosa Arteta nelle prossime partite. La maggior parte dei giocatori fermi, infatti, è tra i grandi protagonisti della stagione. Bukayo-Saka, anzitutto. Ha lasciato il ritiro prima dell'amichevole tra Inghilterra e Giappone per dei piccoli problemi fisici. Noni Madueke è rientrato in anticipo: infortunio al ginocchio sinistro subìto durante l'amichevole contro l'Uruguay. Per quanto riguarda Eze, invece, non è nemmeno partito: ha preso una botta al polpaccio nella sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Anche William Saliba ha dovuto rinunciare alla chiamata della Francia: ha subito un infortunio alla caviglia sinistra. Anche Magalhães si è fermato prima dell'inizio delle amichevoli delle nazionali: ha rimediato un problema al ginocchio destro giocando nella finale di Carabao Cup contro il Manchester City. Poi c'è Timber, che sta recuperando da un problema all'inguine e non ha seguito l'Olanda. Piero Hincapiè si è fatto male durante l'amichevole del suo Ecuador contro il Marocco.

La lista si chiude con Martin Ødegaard, che sta seguendo la riabilitazione per un problema ad un ginocchio e nemmeno è stato chiamato dal ct della Norvegia Solbakken, e Zubimendi. Lo spagnolo è entrato nel finale della gara tra Spagna e Serbia e ha fatto in tempo a farsi male al ginocchio destro: salterà il match con l'Egitto, tanto per cominciare.