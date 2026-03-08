derbyderbyderby calcio estero L’ex capitano del City Andy Morrison annuncia: “Ho la sindrome di Ramsay Hunt”

LA DURA BATTAGLIA

Una triste notizia si abbatte sui tifosi del Manchester City che non hanno dimenticato un loro importante capitano, Andy Morrison. Oggi, 55enne, è alle prese con una sindrome e ne racconta il percorso di cura.
Come accade spesso oggigiorno, sono i social a rivelare debolezze, scatti imperdibili e momenti epici. La fotografia dello storico capitano del Manchester City, Andy Morrison, ha fatto rabbrividire tanti tifosi che non hanno dimenticato le gesta del roccioso difensore classe 1970. Ha scelto X per raccontare la sua malattia, provando anche a rassicurare tutti coloro che stanno in pensiero per lui.

6 gennaio 2001: Andy Morrison del Manchester City tiene a bada Dele Adebola del Birmingham City durante la partita del terzo turno di AXA FA Cup tra Manchester City e Birmingham City a Maine Road, Manchester. Crediti obbligatori: Alex Livesey/ALLSPORT

    • Andy Morrison su X: "Vi dico tutto sulla malattia"

    Cominciamo dalle buone notizie: "c'è una probabilità del 70 per cento di guarigione completa". Così si è espresso Andy Morrison, provando a fare chiarezza e ad arrestare le voci sul suo conto. Il suo volto appare visibilmente tumefatto da una paralisi. È una delle conseguenze papabili della sindrome di Ramsay Hunt, diagnosticata all'ex capitano del City. Oltre ad essa, possono presentarsi eruzioni cutanee e disturbi più o meno gravi all'udito. Alla base della malattia ci sarebbe un problema neurologico, di cui è responsabile un virus del nervo facciale.

    Proprio per evitare si facessero illazioni, Morrison ha annunciato: "Solo un breve aggiornamento. Ho ricevuto molti messaggi, perché le cose vengono dette e poi ‘perse nella traduzione', ma nove giorni fa mi è stata diagnosticata la sindrome da paralisi di Ramsay Hunt, che in pratica è un attacco a un nervo cranico, causato da un virus".

    Sui tempi di guarigione permangono incertezze, ma nulla scalfisce la ferma volontà di provare a tornare al meglio: "Possono volerci dalle sei alle otto settimane, può volerci più di un anno per riprendersi, ma c'è il 70 percento di possibilità di guarigione completa. Ce la farò, questo è il nono giorno, è stato probabilmente il più duro finora. È giusto per darvi un aggiornamento, vi contatterò ogni due settimane per far sapere a tutti a che punto sono. Grazie per l'ascolto, saluti".

    Il supporto dei tifosi per lo storico capitano

    Andy Morrison non ha avuto la fortuna di calcare i campi di gioco assieme ad Halaand e De Bruyne, né tantomeno di essere allenato da Pep Guardiola. Ha vestito la maglia del Manchester City, infatti, tra il 1998 e il 2002. Era tutta un'altra epoca quella. Lì a dominare era lo United di Ferguson e il City doveva "accontentarsi" di passare da una serie all'altra del calcio inglese. È così che ha vissuto la sua avventura a Manchester Morrison, arrivando a conquistare la fascia di capitano.

    Non ha sollevato trofei di prestigio al cielo, ma è sempre rimasto fedele a questi colori. Ora, in un momento di difficoltà, sono in tanti tra i tifosi del City a stargli accanto. Lo stesso club ha mostrato vicinanza all'ex difensore scozzese con un messaggio: "Andy, ognuno di noi del City pensa a te in questo momento, ti manda amore e i migliori auguri. Ti sosterremo in ogni fase del tuo cammino".

