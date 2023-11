L’ex Lecce Bergougnoux: “Ho un tumore, ma sto bene fisicamente. Il sogno? Allenare il Lione”

L'ex centrocampista francese del Lecce (nella stagione 2009/2010 ha conquistato una promozione in Serie A con Gigi De Canio allenatore) ha confessato in un'intervista a L'Equipe di avere un tumore. Il suo obiettivo in futuro è allenare il Lione...

Sergio Pace Redattore

Una vecchia conoscenza del calcio italiano, dalle parti di Lecce se lo ricorderanno bene. Bryan Bergougnoux, ex centrocampista di Lione, Tolosa e appunto Lecce, ha conquistato con i salentini una promozione in Serie A nella stagione 2009/10 sotto la guida di Gigi De Canio. Con l'OL ha arricchito il suo palmarès, vincendo quattro campionato francesi consecutivi (dal 2002 al 2005)e tre Supercoppe (2002, 2003, 2004). Ritiratosi nel 2019, il classe '83 ha intrapreso la carriera di allenatore in Francia. Bergougnoux è il tecnico del Thonon-Évian Grand Genève, squadra militante in National 2, la quarta serie francese. In una lunga intervista rilasciata a L'Equipe l'ex Lecce ha confessato di avere un tumore, ma non si è mai perso d'animo. Fortunatamente sta bene fisicamente e sogna in grande.

AFP PHOTO / AIC PHOTO

L'ex Lecce Bergougnoux ha un tumore: "Ho la fortuna di non soffrire fisicamente. E il mio sogno..."

Bergougnoux, durante l'intervista a L'Equipe, ha spiegato come ha vissuto e affrontato la scoperta del tumore: "Sono un po' paralizzato in faccia. Sono riuscito comunque a tornare molto velocemente per cercare di dimostrare che nella vita bisogna andare avanti, qualunque siano le difficoltà. Ben venga se questo può aiutare le persone che si trovano in questo tipo di situazione a dire a se stesse che non sono sole, che nulla è inevitabile, che finché siamo vivi, dobbiamo andare avanti... Per fortuna non soffro fisicamente, mi sento abbastanza bene. Il fatto di non avere dolori fisici mi fa dire che non dovrei lamentarmi. Penso alle persone che soffrono davvero, che hanno molta più difficoltà a convivere con il dolore".

(Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

L'ex Lecce non ha mai perso di vista quello che è il suo sogno, anzi il suo obiettivo come lui stesso ha dichiarato: "Allenare l'Olympique Lione? Credo che, se dicessi di no, vedreste allungare il naso. Per il momento non è affatto questo l’obiettivo a breve termine. Devi metterti alla prova, essere pronto quando arriverà il momento. Ma sì, è uno dei miei obiettivi, è anche per questo che sono diventato un allenatore. A dire il vero è un po' il sogno supremo. C'è chi vorrebbe allenare il Real, il Barça, anche se non direi di no. Per me il sogno è allenare l'Olympique Lione".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.