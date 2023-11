Valenciano, che combini? L’ex meteora dell’Atalanta guidava in stato di ebbrezza: arrestato

L'ex attaccante colombiano (meteora all'Atalanta con sole 5 presenze nella stagione 1992/93) è stato fermato dalla polizia di Miami per guida in stato di ebbrezza. Dopo cinque anni ha avuto una ricaduta nell'uso di alcool...

Disavventura per lvan René Valenciano. L'ex attaccante colombiano, vera e propria meteora del nostro calcio avendo raccolto solo cinque presenze nell'unica stagione trascorsa all'Atalanta (1992/93), è stato arrestato martedì vicino a Miami per guida in stato di ebbrezza.

Valenciano arrestato per guida in stato di ebbrezza

Noto e apprezzato nel panorama calcistico colombiano (con i Cafeteros ha partecipato alla Coppa del Mondo negli Stati Uniti nel 1994), Valenciano ha vissuto una parentesi, non certo felicissima, all'Atalanta nella stagione 1992/93.

Come riportato dall'emittente Blu Radio, Valenciano è stato fermato dalla polizia di Miami dopo che lo stesso è stato coinvolto in un incidente stradale. All'esame dell'etilometro l'ex attaccante è risultato positivo. Poco dopo Valenciano è stato rilasciato, ma questo spiacevole inconveniente lo priverà della possibilità di ottenere la residenza statunitense. L'ex Atalanta, infatti, si trovava proprio negli USA per svolgere il suo lavoro in una Academy di calcio rivolta a bambini e adolescenti.

Il racconto di Valenciano

Lo stesso Valenciano ha raccontato per filo e per segno la disavventura in cui è incappato. Queste le sue parole all'emittente Blu Radio: "Domenica ero con mia moglie e stavamo bevendo qualcosa. Un incidente che può capitare a chiunque ma la legge è così negli Stati Uniti. Mi hanno portato in tribunale e mi sono presentato. Le persone coinvolte nell'incidente stanno tutti bene".

Per Valenciano adesso inizierà un percorso riabilitativo: "Era la prima volta che bevevo alcolici in cinque anni. Questo incidente lo prendo come un segnale della vita che mi dice di smettere. Lo ammetto, ho avuto una ricaduta e non ne vado orgoglioso. Qui (negli Stati Uniti) devi impegnarti, entrare in un programma di riabilitazione e questo determinerà se ti verrà rilasciata nuovamente la patente di guida. Ogni giorno qualcuno verrà a fare l'esame delle urine per vedere se ho bevuto".

