Rafael senza giri di parole: “Tevez? Mai piaciuto, bullizzava i giovani al Manchester United”

Ricordi poco edificanti quelli tirati fuori da Rafael Pereira da Silva, noto semplicemente come Rafael. Il terzino brasiliano classe '90 ha condiviso lo spogliatoio con Carlitos Tevez ai tempi del Manchester United. Rafael, fratello gemello di Fabio (anch'egli al Manchester United, ora terzino del Gremio), nelle ultime dichiarazioni a SporTV ha ricordato con toni non certo amichevoli l'ex compagno di squadra: "Non sono un fan di Tevez. Con lui ho già litigato in un Manchester United-Manchester City. Tevez se n'era appena andato dallo United. Non mi è mai piaciuto, perché gli piaceva bullizzare i più giovani. Non mi vergogno a dirlo. Lo ha fatto anche con me, ma non molto".