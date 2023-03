L’ex Newcastle Edgar confessa: “Al ristorante si è avvicinata una ragazza e mi ha fatto notare che…”

David Edgar ha giocato nel Newcastle dal 2006 al 2009 collezionando solo 23 presenze con due reti. Dopo l’esperienza con i Magpies, il difensore canadese si è trasferito al Burnley (4 gol in 114 presenze con i Clarets). Nella stagione...

Sergio Pace

David Edgar ha giocato nel Newcastle dal 2006 al 2009 collezionando solo 23 presenze con due reti. Dopo l'esperienza con i Magpies, il difensore canadese si è trasferito al Burnley (4 gol in 114 presenze con i Clarets). Nella stagione 2014/2015 il passaggio al Birmingham City.

In Inghilterra Edgar ha anche giocato in prestito allo Swansea City, Huddersfield Town e Sheffield United. In nazionale ha timbrato quattro volte il cartellino in 42 gettoni. Dal 2021 Edgar è il vice allenatore del Forge FC (club militante nella Canadian Premier League).

Il 35enne canadese, durante una sua partecipazione al podcast Under The Cosh, ha rivelato di essersi trovato in una situazione imbarazzante una sera nel periodo in cui giocava nel Newcastle: "Ero al ristorante TGI Fridays con un mio amico e sono dovuto andare in bagno. Sono tornato al tavolo, abbiamo mangiato qualcosa e bevuto un paio di drink. Ad un certo punto si avvicina una ragazza e ovviamente ho pensato che volesse un autografo o una foto. In quel periodo giocavo al Newcastle".

La ragazza non voleva nessun autografo o foto ma...

Il motivo per cui la ragazza si è avvicinata ad Edgar si è rivelato un altro: "Mi ha detto 'Scusa, hai la carta igienica attaccate'. A quel punto mi sono controllato le scarpe ma non c'era nulla. Poi lei mi ha detto "No, no, fuori dai tuoi jeans'. Ho guardato ed effettivamente c'era un pezzo di carta igienica che usciva dai miei jeans".