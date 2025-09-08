Cengiz Under rimane in Turchia, questa volta con la maglia del Besiktas . L'ala destra turca, classe 1997, ex calciatore della Roma tra il 2017 e il 2020 e attualmente di proprietà del Fenerbahce , raggiungerà i rivali cittadini in prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione 2025/26. L'ufficialità è arrivata nelle ultime ore, insieme al comunicato delle Aquile Nere.

Dopo una breve parentesi al Leicester City e una all'Olympique Marsiglia, nel 2023 rientra in Turchia, acquistato a titolo definitivo da Fenerbahce, dove però non trova molto spazio. Dopo sei mesi poco esaltanti in Major League (con soli due gol in 12 presenze), in prestito al Los Angeles FC, ora Cenzig Under è stato di nuovo ceduto dai Canarini Gialli, ancora proprietari del suo cartellino e con cui ha collezionato solo 9 gol in 28 partite disputate, alla rivale cittadina.