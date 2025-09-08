Cengiz Under rimane in Turchia, questa volta con la maglia del Besiktas. L'ala destra turca, classe 1997, ex calciatore della Roma tra il 2017 e il 2020 e attualmente di proprietà del Fenerbahce, raggiungerà i rivali cittadini in prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione 2025/26. L'ufficialità è arrivata nelle ultime ore, insieme al comunicato delle Aquile Nere.
L’ex Roma Cengiz Under torna in Turchia: ufficiale il suo passaggio al Besiktas
Cenzig Under: da Istanbul a Los Angeles, passando per Roma—
Dopo aver mosso i primi passi al Bucaspor e successivamente all'Altinordu, nel 2016 viene acquistato dal Basaksehir, dove si guadagna un lasciapassare per la Serie A. Quindi, nel 2017 si trasferisce a titolo definitivo alla Roma, dove rimarrà per due anni. Con la maglia giallorossa, segna complessivamente 13 reti in 70 presenze.
Dopo una breve parentesi al Leicester City e una all'Olympique Marsiglia, nel 2023 rientra in Turchia, acquistato a titolo definitivo da Fenerbahce, dove però non trova molto spazio. Dopo sei mesi poco esaltanti in Major League (con soli due gol in 12 presenze), in prestito al Los Angeles FC, ora Cenzig Under è stato di nuovo ceduto dai Canarini Gialli, ancora proprietari del suo cartellino e con cui ha collezionato solo 9 gol in 28 partite disputate, alla rivale cittadina.
Cenzig Under: il comunicato ufficiale del Besiktas
Così il Besiktas, con un comunicato ufficiale, ha voluto salutare il suo nuovo giocatore:
"Benvenuto al Besiktas, Cengiz Under. È stato raggiunto un accordo con il Fenerbahce per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Cenzig Under, con opzione di acquisto, fino al termine della stagione 2025-26. Auguriamo a Cenzig Under ogni successo con la nostra gloriosa maglia"
Il saluto del Fenerbahce
Anche il Fenerbahce ha diramato un comunicato per augurare buona fortuna al calciatore e annunciarne il passaggio all'altra sponda della città:
"Il nostro club ha raggiunto un accordo con il Besiktas per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Cenzig Under, fino alla fine della stagione. Auguriamo al nostro calciatore una stagione senza infortuni".
