L’ex Roma Iturbe riparte dal Paraguay: ufficiale la firma con il Cerro Porteño

Per l'attaccante casse '93, ex Hellas Verona e Torino tra le altre, si tratta di un ritorno a casa. Al "club del pueblo" Iturbe è cresciuto calcisticamente. Con gli azulgrana contratto valido dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2025

A 30 anni Juan Manuel Iturbe torna casa, in Paraguay. L'ex Hellas Verona e Roma, tra le altre, è stato ufficializzato dal Cerro Porteño, club paraguayano di Barrio Obrero - sobborgo di Asunción -.

Iturbe è cresciuto calcisticamente nelle giovanili azulgrana dal 2007 al 2009. L'esordio con il Ciclón è avvenuto il 28 giugno 2009 a 16 anni nel match contro il Libertad. Poi il lungo girovagare in Europa, con tappa in Italia (Verona, Roma e Torino). Negli ultimi anni il nazionale paraguayano - 12 presenze con l'Albirroja - ha giocato in Messico con Club Tijuana, Pumas UNAM e Pachuca.