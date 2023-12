Filatelia Mundial: le Poste argentine e i francobolli commemorativi di Qatar 2022

Per la gioia dei collezionisti, sono arrivati i francobolli del trionfo mondiale dell'Albiceleste

Davide Capano Redattore

Le Poste argentine hanno annunciato in settimana il lancio di una serie di francobolli per celebrare l'anniversario della vittoria della Selección ai Mondiali di Qatar 2022 e li hanno presentati come "un tesoro per i collezionisti appassionati e per tutti coloro che vogliono mantenere viva l'emozione".

La confezione filatelica in edizione limitata comprende un francobollo commemorativo rotondo della Coppa del Mondo, due francobolli con composizioni fotografiche della squadra in azione e un blocco di fogli che immortala la Scaloneta nel momento del successo.

Il pack, inoltre, contiene un libretto con francobolli con le immagini dei giocatori e i dettagli delle partite giocate durante il percorso verso la vittoria della Coppa del Mondo, insieme a un altro libretto che racconta le gare.

Allo stesso tempo, le Poste argentine hanno sottolineato che "ogni francobollo è una testimonianza grafica, accuratamente selezionata e progettata per catturare l'essenza della squadra argentina nella sua storica vittoria".

Il Correo Argentino, la società statale che offre i servizi postali più grandi e importanti del paese, ha affermato che l'importanza dell'emissione di nuovi francobolli "va oltre il servizio postale". E ha assicurato: "Ogni emissione è un'opportunità per catturare pietre miliari storiche, come la terza stella dell'Argentina nella Coppa del Mondo".

Non solo le Poste argentine hanno emesso francobolli dei loro campioni nel corso della storia. Ci sono anche francobolli commemorativi del Brasile 1962, dell'Inghilterra 1966, del Brasile 1970, dell'Italia 1982, dell'Argentina 1986, della Germania 1986, della Germania 1990, del Brasile 1994, della Francia 1998, del Brasile 2002, dell'Italia 2006, della Spagna 2010, della Germania 2014, della Francia 2018, della Croazia 2022 (terzo posto) e del Marocco 2022 (quarto posto). Questo perché i francobolli "viaggiano nel mondo come ambasciatori dei Paesi e crescono in valore e importanza per i collezionisti e gli ammiratori".

Come ottenere i francobolli della Nazionale argentina ai Mondiali in Qatar? La confezione è in vendita nel mercato degli uffici postali, all'indirizzo www.correocompras.com.ar, e nelle filiali di tutto il paese.

