Liam Manning e l'Huddersfield prenderanno strade diverse nel loro futuro. Una scelta dolorosa, ma resa necessaria, dalla priorità che ha la famiglia sulle questioni lavorative del tecnico inglese.

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I travagli familiari e gli ultimi anni di Liam Manning

Era il 14 ottobre del 2024 quando la famiglia di Liam Manning subì un: la perdita del piccolo Theo. Scomparve subito dopo la nascita, quando il tecnico inglese sedeva sulla panchina del Bristol City . Da quel momento, Manning decise di avvalersi di un permesso per il gravissimo lutto subìto allontanandosi dal club per un lungo periodo di tempo.

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In seguito, optò per una scelta più conservativa in termini di carriera, sposando la causa del Norwich City dal 3 giugno 2025 sino alle dimissioni rassegnate l'8 novembre dello stesso anno, nonostante avesse siglato un contratto che avrebbe dovuto legarlo al club per 4 stagioni sportive. Sotto la sua gestione il Norwich perse tutte le gare casalinghe e Manning dovette chiudere la sua esperienza mestamente dopo 11 partite senza successo. Il 20 gennaio scorso ha provato una nuova esperienza in League One, la terza serie del calcio inglese, alla guida dell'Huddersfield. Già a marzo, tuttavia, ha deciso di avvalersi di un nuovo congedo per ragioni familiari sino a ieri, 11 maggio, quando è stata rivelata la decisione di non proseguire sulla panchina della formazione inglese il prossimo anno.

Ufficiale: Liam Manning e l'Huddersfield si separano

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"Oggi l'Huddersfield Town può confermare che Liam Manning non tornerà al club come primo allenatore dopo la conclusione della stagione 2025/26", questo quanto recita il comunicato della società sul suo profilo ufficiale. Manning, ringraziando chi lo abbia accompagnato in questi brevi ma intensi mesi, ha posto risalto sulle difficoltà nell'intraprendere una scelta di carriera e di vita simile.È stato un privilegio gestire questa squadra e far parte di questa comunità. Sono grato ai tifosi per il loro sostegno e la loro compassione negli ultimi mesi. La comprensione e la cura del club sono andate oltre ogni aspetto, e vorrei ringraziare Kevin Nagle, Chris Markham, l'intero staff della Prima Squadra e i giocatori per la loro professionalità, impegno e dedizione durante la mia assenza. Anche se il mio tempo è stato più breve di quanto sperassi, sono grato per l'opportunità che Kevin Nagle mi ha affidato e auguro solo successi all'Huddersfield Town in futuro".

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