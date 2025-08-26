La Confederazione Sudamericana di Calcio ha comunicato che la novità sarà introdotta dai quarti di finale delle Coppe Libertadores e Sudamericana. Le decisioni prese dagli arbitri tramite VAR saranno spiegate in diretta. Sia il pubblico presente allo stadio sia gli spettatori collegati tramite le trasmissioni ufficiali potranno ascoltare in diretta le decisioni. Secondo l'ente sudamericano, questa misura ha l'obiettivo di “avvicinare il gioco alla gente, rafforzare la trasparenza e trasmettere fiducia in ogni decisione”.
Trasparenza
Novità in Libertadores e Sudamericana: le decisioni al VAR verranno spiegate ai tifosi
La sperimentazione in Argentina prima dell'utilizzo in Libertadores—
Il sistema era già stato sperimentato in Argentina con l’inizio del Torneo Clausura e era stato utilizzato anche nella finale della Recopa 2024, vinta 2-0 dal Fluminense contro la Liga de Quito al Maracanã.
L’Argentina si conferma il Paese con più club nei quarti della massima competizione continentale, traguardo che non raggiungeva dal 2018, anno della storica finale di Madrid tra River Plate e Boca Juniors. Inoltre, un club argentino è già sicuro della semifinale: Vélez e Racing si affronteranno nei quarti, con andata a Liniers e ritorno ad Avellaneda. Oltre a loro, il River sfiderà il Palmeiras e l'Estudiantes se la vedrà con il Flamengo.
La prima partita certa ai quarti: Lanús-Fluminense—
Per quanto riguarda la Copa Sudamericana, il Lanús, unico rappresentante argentino ancora in corsa, affronterà il Fluminense, dopo aver eliminato il Central Córdoba ai calci di rigore. Resta in sospeso la decisione sul match interrotto tra Independiente e Universidad de Chile, che stabilirà quale delle due proseguirà il proprio cammino nella competizione.
I quarti di finale di entrambe le competizioni si giocheranno dal 16 al 25 settembre, al termine dei quali resteranno soltanto quattro squadre per torneo. Questa novità nel calcio potrebbe rivelarsi subito decisiva e, in futuro, essere adottata anche nei principali campionati europei.
