La Confederazione Sudamericana di Calcio ha comunicato che la novità sarà introdotta dai quarti di finale delle Coppe Libertadores e Sudamericana. Le decisioni prese dagli arbitri tramite VAR saranno spiegate in diretta. Sia il pubblico presente allo stadio sia gli spettatori collegati tramite le trasmissioni ufficiali potranno ascoltare in diretta le decisioni. Secondo l'ente sudamericano, questa misura ha l'obiettivo di “avvicinare il gioco alla gente, rafforzare la trasparenza e trasmettere fiducia in ogni decisione”.