All'Estadio Metropolitano Roberto Melendez di Barranquilla è andata in scena la partita tra i padroni di casa del Juniore i brasiliani del Botafogo. La formazione colombiana e il Fogão, entrambe con 10 punti, hanno superato la fase a gironi in coppia. In campo è arrivato uno 0-0 che ha comunque soddisfatto tutti i presenti. Il finale di gara, però, non è stato particolarmente gradito da parte di alcuni tifosi del Botafogo...