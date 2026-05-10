Il Siviglia vince una partita pericolosissima contro l'Espanyol e rimanda i funerali ad un altro giorno. La squadra andalusa, in piena lotta retrocessione, ha evitato il peggio sfornando una prova di grande orgoglio e coraggio nel suo Sanchez Pizjuan. La disastrosa stagione dei biancorossi ha coinciso con una Liga spaccata a metà: la testa (Barcellona, Real Madrid, Villareal, Atletico Madrid) e il fondo, dove chiunque dal decimo posto fino al diciannovesimo è a rischio. Il Levante penultimo si trova a 36 punti e l'Alaves terzultimo conta 37 punti. Il Siviglia ha fatto un grosso balzo in avanti a 40 punti e attualmente occupa il dodicesimo posto. Ogni punto fa tutta la differenza del mondo e un tifoso doc del club andaluso come Sergio Ramos lo sa bene.

PASADENA, CALIFORNIA - 17 GIUGNO: Marcus Thuram dell'FC Internazionale e Sergio Ramos in azione durante la partita del Gruppo E della Coppa del Mondo per club FIFA 2025 tra CF Monterrey e FC Internazionale Milano al Rose Bowl Stadium il 17 giugno 2025 a Pasadena, California. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

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Sergio Ramos e il suo supporto social al Siviglia

I biancorossi hanno sconfitto l'Espanyol, rivale diretto a 39 punti, in casa propria, con enormi difficoltà. L'Espanyol è passato in svantaggio al 56' per via della rete di Tyrhys Dolan. Tuttavia, la squadra allenata da Luis Garcia non ha mollato l'obiettivo e negli ultimi dieci minuti di gioco ha avuto la capacità di ribaltare la sfida. Il centrale Andres Castrin all'82' prima e il nigeriano Akor Adams al 91' poi, hanno fissato il risultato del match sul 2-1 per i padroni di casa.

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Partite in streaming live

La partita chiave per la lotta retrocessione non è passata inosservata anche per la reazione social del tifoso Sergio Ramos. L'ex difensore della nazionale spagnola ha condiviso due storie sul social Instagram. Il primo contenuto mostra una foto dei tifosi sevillani con la scritta "Vamos Carajo" e il secondo ritraeva un selfie familiare con la sorella e il fratello, recitante: "L'unione fa la forza. Vi voglio bene fratelli". Il difensore ex Real Madrid è sulla bocca di tutti per la questione societaria in ballo. Infatti, Sergio Ramos è al centro della holding Five Eleven Capital che è in trattativa per l'acquisto del club andaluso.

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