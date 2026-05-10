Le ultime giornate della Liga sono apparentemente noiose dato che il Barcellona ha già conquistato ufficiosamente (stasera potrebbe arrivare l'ufficialità) la Liga 2025-26. Tuttavia, esiste un sottobosco spagnolo che vede molte squadre in lotta per un piazzamento europeo e per non retrocedere in seconda divisione. Athletic Club contro Valencia è un perfetto esempio di due club in lotta per questi obiettivi. La squadra basca con i suoi 44 punti è pienamente in corsa per l'ottavo posto, che qualifica alla Conference League per via della Coppa conquistata dai rivali della Real Sociedad. I valenciani invece necessitano di conquistare i 3 punti per evitare di passare gli ultimi turni con l'acqua alla gola. Paradossalmente, i pipistrelli, con una vittoria al San Mames, potrebbero non solo dare una spinta decisiva alla salvezza, ma anche rientrare in corsa per l'Europa (potenziali 42 punti). Tuttavia, a catturare l'attenzione nel match è stato l'infortunio di Nico Williams.

BILBAO, SPAGNA - 10 MAGGIO: Nico Williams dell'Athletic Club reagisce mentre lascia il campo dopo aver subito un infortunio durante la partita di LaLiga EA Sports tra Athletic Club e Valencia CF allo stadio San Mamés il 10 maggio 2026 a Bilbao, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

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Nico Williams e il dubbio mondiale

🚨⚠️ Nico Williams has been subbed off with a new injury, 32 days before the World Cup start.



“It can’t be, it can’t be…”, Nico was repeating on the pitch.



Get well soon! ❤️‍🩹 pic.twitter.com/MGSzo6xtax — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026

L'ala spagnola ha disputato una stagione altalenante (6 gol e 4 assist) per via dei molteplici infortuni che ha subito. 14 partite saltate per pubalgia e un complicato infortunio all'inguine (già contratto durante la fine della scorsa stagione). Il calciatore era rientrato in campo solo un mese fa e la scorsa partita con l'Alaves aveva dato segnali incoraggianti. Nel 4-2 del Bilbao, Nico Williams ha contribuito con due reti e un assist. Tuttavia, al 36' di Athletic-Valencia, l'ala ha dovuto lasciare il campo dopo un fastidio percepito.

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La frustrazione di Nico Williams deriva innanzitutto dal non poter disputare il finale di stagione con l'Athletic, non contribuendo alla lotta europea. Dopodiché, il vero cruccio si annida attorno alla questione dei Mondiali estivi. Titolare indiscusso della nazionale guidata da Luis De La Fuente, l'estroso 10 basco rischia di dover dire addio anche alla sua prima Coppa del Mondo. Brutte notizie per le furie rosse, che già stavano facendo i conti con i problemi fisici della stella Lamine Yamal. Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più sul destino estivo dell'MVP della finale europea del 2024.

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