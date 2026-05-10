La talentuosa ala della Spagna rischia di non potercela fare per la prossima Coppa del Mondo: un vero disastro per le furie rosse, già in pensiero per il compagno di reparto Lamine Yamal
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Le ultime giornate della Liga sono apparentemente noiose dato che il Barcellona ha già conquistato ufficiosamente (stasera potrebbe arrivare l'ufficialità) la Liga 2025-26. Tuttavia, esiste un sottobosco spagnolo che vede molte squadre in lotta per un piazzamento europeo e per non retrocedere in seconda divisione. Athletic Club contro Valencia è un perfetto esempio di due club in lotta per questi obiettivi. La squadra basca con i suoi 44 punti è pienamente in corsa per l'ottavo posto, che qualifica alla Conference League per via della Coppa conquistata dai rivali della Real Sociedad. I valenciani invece necessitano di conquistare i 3 punti per evitare di passare gli ultimi turni con l'acqua alla gola. Paradossalmente, i pipistrelli, con una vittoria al San Mames, potrebbero non solo dare una spinta decisiva alla salvezza, ma anche rientrare in corsa per l'Europa (potenziali 42 punti). Tuttavia, a catturare l'attenzione nel match è stato l'infortunio di Nico Williams.
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Nico Williams e il dubbio mondiale
🚨⚠️ Nico Williams has been subbed off with a new injury, 32 days before the World Cup start.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026
“It can’t be, it can’t be…”, Nico was repeating on the pitch.
Get well soon! ❤️🩹 pic.twitter.com/MGSzo6xtax
L'ala spagnola ha disputato una stagione altalenante (6 gol e 4 assist) per via dei molteplici infortuni che ha subito. 14 partite saltate per pubalgia e un complicato infortunio all'inguine (già contratto durante la fine della scorsa stagione). Il calciatore era rientrato in campo solo un mese fa e la scorsa partita con l'Alaves aveva dato segnali incoraggianti. Nel 4-2 del Bilbao, Nico Williams ha contribuito con due reti e un assist. Tuttavia, al 36' di Athletic-Valencia, l'ala ha dovuto lasciare il campo dopo un fastidio percepito.
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La frustrazione di Nico Williams deriva innanzitutto dal non poter disputare il finale di stagione con l'Athletic, non contribuendo alla lotta europea. Dopodiché, il vero cruccio si annida attorno alla questione dei Mondiali estivi. Titolare indiscusso della nazionale guidata da Luis De La Fuente, l'estroso 10 basco rischia di dover dire addio anche alla sua prima Coppa del Mondo. Brutte notizie per le furie rosse, che già stavano facendo i conti con i problemi fisici della stella Lamine Yamal. Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più sul destino estivo dell'MVP della finale europea del 2024.
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