Alessia Bartiromo 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 14:12)

Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di rallentare la sua corsa, scrivendo ormai ogni giorno sempre nuove pagine del calcio portoghese e internazionale. Nella serata di ieri è arrivato un altro blasonatissimo riconoscimento per il forte calciatore: si tratta del premio del Liga Portugal Awards come miglior giocatore di tutti i tempi, ringraziando i tifosi e l'organizzazione per il bellissimo momento condiviso.

La scelta di Cristiano Ronaldo come punto di riferimento del calcio portoghese — Durante la cerimonia di consegna dei premi del Liga Portugal Awards, è stato sottolineato non solo il valore intrinseco di Cristiano Ronaldo come giocatore ma anche come punto di riferimento per il calcio portoghese e internazionale. "Una figura imprescindibile nello sport e un idolo di milioni di persone", si legge nelle motivazioni del riconoscimento, consegnato in anticipo al calciatore impegnato tra la Nazionale e l'Al-Nassr, impossibilitato di presenziare alla serata di gala.

Anche la Federazione si è complimentata con Ronaldo, con un comunicato che ne celebra l'incredibile carriera: "Cristiano hasegnato un'epoca e lascerà un segno indelebile nel calcio mondiale. Rinomato per la sua professionalità, la competitività e la capacità decisionale nei momenti cruciali, il suo impatto va ben oltre le statistiche. Tra successi individuali, titoli collettivi e influenza mediatica, ha costruito un'eredità che lo pone come il migliore di tutti i tempi".

Il ringraziamento di CR7 e la grande emozione per il premio ricevuto — In un video pubblicato dalla Liga Portoghese sui canali social, Cristiano non trattiene l'emozione del premio ricevuto, parlandone con immenso orgoglio. "Ringrazio tutti i miei colleghi che mi hanno supportato nel corso della carriera portandomi a vincere questo meraviglioso riconoscimento. Voglio ringraziare anche tutti gli allenatori che mi hanno fatto crescere e coloro che mi hanno aiutato in questo percorso per migliorare sempre di più. Un abbraccio a tutti", conclude il forte attaccante.