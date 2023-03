Liga, proposta di multa al Rayo Vallecano per “quattro striscioni” contro il razzismo

In tale riunione è stata proposta, tra le tante, una nuova multa di 3.001 euro al Rayo Vallecano per “carenze nelle misure di controllo degli accessi e della permanenza degli spettatori non impedendo loro l’ingresso e, successivamente, esponendo in tribuna quattro striscioni che non avevano i certificati di essere realizzati con materiali ignifughi nella partita Rayo Vallecano de Madrid-Sevilla CF, svoltasi il 19 febbraio”. A riportare la notizia è Unión Rayo. Non è la prima volta che il terzo club di Madrid per importanza viene sottoposto a questo tipo di richiesta di ammenda.