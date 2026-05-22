La Liga sta arrivando al suo termine eppure di storie da raccontare ce ne sono a bizzeffe. Di Isco e del suo Betis Siviglia in Champions si è già scritto, così come di Iago Aspas e del Celta Vigo in Europa per due anni consecutivi. Tuttavia, la storia di Santi Cazorla è un po' diversa. Il 41enne non è riuscito nella storica impresa di salvare il Real Oviedo, nonostante l'enorme contributo dato in questi tre anni.

SIVIGLIA, SPAGNA - 3 MAGGIO: Hector Bellerin del Real Betis si contende il pallone con Santi Cazorla del Real Oviedo durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Betis Balompie e Real Oviedo allo stadio La Cartuja il 3 maggio 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Dopo oltre vent'anni, l'ex Arsenal era tornato a giocare nella squadra dove tutto ha avuto origine e con essi ha conseguito una grandissima promozione durante la stagione passata. Non avendo i mezzi e gli strumenti per giocare una Liga competitiva, il Real Oviedo è sprofondata all'ultimo posto con 29 punti, ormai già matematicamente retrocessa da qualche turno. Tuttavia, qualche piccolo lampo di speranza vive ancora nei piedi dello spagnolo. Santi Cazorla infatti ha giocato 27 partite registrando 1 assist ma 0 reti. Gli ultimi 90 minuti contro il Maiorca, impegnato in una selvaggia lotta retrocessione, sono la sua ultima occasione per segnare il suo nome per sempre nella storia della Liga.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Il record inseguito da Santi Cazorla

Former Arsenal magician Santi Cazorla gets a breathtaking standing ovation from both the Real Madrid players and the entire Bernabéu crowd as he comes on for his final dance at the stadium.



No matter who you support, you simply cannot hate this man. A magician who brought joy to… pic.twitter.com/MgL0q8hd6q — AFTV (@AFTVMedia) May 17, 2026

Il 41enne è stato un giocatore che se messo a tiro fisicamente, ha sempre portato con sé una discreta dote di reti. Non è nemmeno passato troppo tempo dalla sua ultima stagione in doppia cifra. Annatacon il Villareal, Santi Cazorla segnareti in campionato ein Copa del Rey. Poi c'è stato il cimitero calcistico del Qatar ed infine il ritorno nella casa madre. Il suo contributo durante i playoff dell'anno passato è stato decisivo con un gol su rigore in finale contro il Mirandes.

Tuttavia, in questa stagione, l'ex dei gunners ha totalizzato 861 minuti di gioco trovando solo 6 tiri in porta, di cui una clamorosa traversa durante una partita contro il Rayo Vallecano. Ora, c'è l'ultimo scoglio di Muriqi con il Maiorca ad impedirgli di superare il primato detenuto da Donato Gama da Silva. A 40 anni, 4 mesi e 17 giorni, nella stagione 2002-03, in un classico Deportivo La Coruña Vs Valencia, il centrocampista ispano-brasiliano mise a segno il gol più anziano della storia del campionato spagnolo. Ad inizio stagione, Santi Cazorla avrebbe già potuto infrangere il record contando che a settembre aveva 40 anni e 8 mesi. Domani sera, sarà la sua ultima occasione per entrare nella Storia.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365