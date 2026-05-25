La stagione 2025-26 del Lille si può definire come un autentico successo. Dal 2018-19, il club dell'Alta Francia continua a proseguire in un grande e costante lavoro. Grazie all'operato di tecnici capaci e con un'identità chiara, unito ad una grande saggezza lato scouting e calciomercato, il club trova la qualificazione a competizioni europee da quasi dieci anni. In questo lasso di tempo è arrivato anche uno scudetto nel 2020-21 grazie al meraviglioso lavoro di Christophe Galtier. Paulo Fonseca prima e Bruno Genesio poi, hanno saputo proseguire nel solco scavato dal tecnico marsigliese. Quest'anno il tecnico ex Lione ha condotto il Lille al terzo posto, ovvero qualificazione diretta in Champions League. Le perdite importanti del capitano Jonathan David e di Edon Zhegrova sono state parzialmente colmate da Matias Fernandez Pardo (13 g/a), Olivier Giroud e Felix Correia.

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Bruno Genesio dà l'addio al Lille

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 19 MARZO: Bruno Genesio, allenatore del LOSC Lille, osserva la partita prima dell'incontro di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Aston Villa FC e Lille OSC al Villa Park di Birmingham, Inghilterra, il 19 marzo 2026. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

Bruno Genesio ha saputo resistere agli assedi indemoniati di Olympique Lione, Olympique Marsiglia e Stade Rennes per ottenere la prestigiosa top 3 della Ligue 1. Tuttavia, da diverse settimane erano partiti i rumors su una sua possibile volontà di lasciare la squadra e muoversi verso altri lidi. Il comunicato del suo addio è così giunto nella serata di oggi e recita: "Il LOSC e Bruno Genesio hanno deciso di non proseguire la loro collaborazione al termine della stagione '25-'26 e del contratto biennale che legava il suo allenatore al club".

🔴 Communiqué du club



Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026.



Le LOSC et son président adressent sincèrement à Bruno Genesio leurs meilleurs vœux pour ses futurs projets 🤝



Lire la suite :… pic.twitter.com/PlHzhBg9JL — LOSC (@losclive) May 25, 2026

Nel futuro del tecnico 59enne ci sono diversi scenari aperti. Il suo lavoro enorme con l'OL (mai sotto il quarto posto), il Rennes (due quarti posti) e il Lille (quinto e terzo posto), non è certo passato inosservato. Secondo il giornale RMC Sport, in pole position per Bruno Genesio ci sarebbe l'Olympique Marsiglia, desideroso di tornare ai fasti di un tempo e riagguantare almeno la Champions League. L'attuale allenatore del Marsiglia Habib Beye non ha convinto e lascerà sicuramente vacante la panchina dell'OM.

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