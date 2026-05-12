Il numero 10 dei parigini non smette più di conquistare riconoscimenti individuali: eppure, la sua stagione racconta tanta discontinuità negli ottimi numeri registrati

Pietro Rusconi
Bayern Monaco PSG

Festa parigina all'Allianz Arena! Il PSG supera il Bayern Monaco e vola in finale

Con il gol vittoria di Désiré Doué ai danni dello Stade Brestois, anche la Ligue 1 sembra aver trovato la propria regina. Un campionato francese insolitamente in bilico fino alle ultime giornate, grazie allo splendido lavoro di Pierre Sage con il Lens secondo e finalista della Coppa Nazionale. Nonostante manchino ancora 2 turni e lo scontro diretto fra prima e seconda, è altamente improbabile che il PSG perda la testa della Ligue 1. I 6 punti tra le due compagini sono una forbice ampia ed entrambe hanno altri obiettivi in testa.

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg

FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg
MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 6 MAGGIO: Desire Doue e Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain reagiscono a bordo campo durante la semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern Monaco e Paris Saint-Germain alla Football Arena di Monaco il 6 maggio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

La finale di Champions League contro l'Arsenal per i parigini e l'ultimo atto della Coppa di Francia per i giallorossi. Nonostante le lotte per i piazzamenti europei (Champions in prima linea) e per la retrocessione siano nel vivo, l'UNFP (il sindacato dei calciatori professionisti francesi) ha assegnato i premi stagionali. Fa polemica l'ingente quantità di riconoscimenti ottenuta da Ousmane Dembélé.

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Ousmane Dembélé è l'MVP della Ligue 1 2025-26

I trofei individuali si sono divisi sulla base di 5 categorie insieme alla nomina del miglior undici stagionale della Ligue 1. Il grande percorso del Lens è stato riconosciuto con l'assegnazione del miglior portiere a Robin Risser (11 clean sheet, 1 assist e 2 rigori parati) e con il premio di miglior allenatore a Pierre Sage. La nazionale francese può guardare con speranza al prossimo mondiale vedendo i premi assegnati. Michael Olise ha trionfato nella categoria del miglior calciatore francese all'estero e se Doué ha vinto il trofeo come miglior speranza, Ousmane Dembélé è stato indicato come l'MVP assoluto del campionato.

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Tuttavia, questo riconoscimento individuale ha acceso un grande dibattito fra gli appassionati del calcio francese e non solo. Dembouz ha sì siglato 16 g/a (10 reti con 6 assist) in sole 20 partite ma proprio questo scarso campione di presenze ha delegittimato la sua candidatura. 9 presenze da titolare in tutto il campionato e in un solo match ha disputato tutti i 90'. La sua stagione, comunque eccellente, ha avuto discontinuità per via degli infortuni patiti al polpaccio e alla coscia che gli hanno fatto saltare 19 partite, soprattutto nella prima fase della stagione. La seconda parte è stata inevitabilmente influenzata dal percorso in Champions League, dove Ousmane è stato decisivo nel condurre i parigini alla seconda finale consecutiva. Il 10 del PSG ha avuto spazio anche all'interno della Top XI della Ligue 2025-26.

La Top XI della Ligue 1 '25-26

La miglior formazione del campionato francese presenta i seguenti giocatori come esponenti: Risser (Lens); Hakimi (PSG), Sarr (Lens), Pacho (PSG), Mendes (PSG); Tolisso (OL), Sangaré (Lens), Vitinha (PSG); Thauvin (Lens), Dembélé (PSG), Greenwood (OM). All: Pierre Sage (Lens).

Tanto PSG e tanto Lens, con i soli Tolisso e Greenwood a fungere da corpi estranei dei migliori undici. L'inserimento di Ousmane Dembélé ha acceso ulteriori polemiche per aver tolto il posto a Esteban Lepaul, capocannoniere della Ligue 1 con 20 reti ed escluso da tutti i premi.

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