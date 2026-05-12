Mason Greenwood è l'unico raggio di luce in una stagione opaca per l'Olympique Marsiglia. L'attaccante inglese, 24 anni, è stato ufficialmente inserito nella Squadra della Stagione della Ligue 1 durante la recente cerimonia dei premi UNFP. Un riconoscimento di prestigio che lo vede schierato in un tridente d'attacco stellare insieme a Ousmane Dembélé e Florian Thauvin.

Nonostante le difficoltà collettive del club, l'impatto individuale dell'ex Manchester United è stato devastante. Con 16 gol e 4 assist messi a referto in 31 presenze di campionato, l'inglese ha dimostrato di aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Durante la conferenza stampa post-premiazione, Greenwood ha espresso la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come, nonostante i risultati deludenti degli ultimi mesi per l'OM, la sua continuità di rendimento sia stata finalmente premiata.

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Mason Greenwood: dichiarazione d'amore per la Ligue 1

Le parole di Greenwood hanno immediatamente riacceso il dibattito sul suo futuro. "Il campionato francese è meraviglioso", ha dichiarato l'attaccante, elogiando l'alto livello competitivo e l'intensità della lotta per le coppe europee. La frase che però ha colpito maggiormente i tifosi e gli addetti ai lavori è stata il suo esplicito riferimento alla permanenza: "Spero di poter restare".

Franco Mastantuono del Real Madrid viene contrastato da Mason Greenwood dell'Olympique Marsiglia durante la partita della prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid e Olympique Marsiglia giocata allo stadio Santiago Bernabeu il 16 settembre 2025 (Photo by Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Sotto contratto con l'OM fino a giugno 2029, il giocatore sembra voler chiudere la porta alle indiscrezioni che lo vorrebbero lontano dal Vélodrome già in estate. La sua integrazione tecnica nel calcio francese è stata immediata, e il giocatore pare aver trovato a Marsiglia l'ambiente ideale per rilanciare definitivamente la propria carriera ad alti livelli, lontano dalle pressioni della Premier League.

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Le ombre nello spogliatoio e le sirene della Juventus

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Nonostante il feeling con il campo, la situazione attorno a Greenwood non è del tutto priva di nubi. Secondo indiscrezioni interne, l'inglese non godrebbe più del favore unanimeo marsigliese. Alcuni compagni di squadra avrebberoriguardo a un eccessivo individualismo, sia nelle scelte di gioco, sia negli atteggiamenti fuori dal rettangolo verde. Queste frizioni interne, unite alla necessità dell'OM di far quadrare i bilanci dopo una stagione senza grandi successi, alimentano i rumors di mercato.La Juventus resta lo spettatore più interessato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club bianconero, alla ricerca di esterni d'attacco di qualità internazionale, monitora da tempo la situazione dell'inglese. Tuttavia, la volontà espressa dal giocatore di proseguire la sua avventura in Provenza rappresenta un ostacolo non da poco per le pretendenti. Resta da capire se la dirigenza dell'OM deciderà di puntare ancora su di lui come pietra angolare della ricostruzione o se cederà davanti a un', capace di risolvere idel club.

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