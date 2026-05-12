Inserito nella squadra dell'anno della Ligue 1 l'attaccante inglese esalta il calcio francese e allontana le voci di mercato
Leeds-Manchester United, i tifosi si palleggiano Mason Greenwood: "Uno di voi"..."No, è vostro"...
Mason Greenwood è l'unico raggio di luce in una stagione opaca per l'Olympique Marsiglia. L'attaccante inglese, 24 anni, è stato ufficialmente inserito nella Squadra della Stagione della Ligue 1 durante la recente cerimonia dei premi UNFP. Un riconoscimento di prestigio che lo vede schierato in un tridente d'attacco stellare insieme a Ousmane Dembélé e Florian Thauvin.
Nonostante le difficoltà collettive del club, l'impatto individuale dell'ex Manchester United è stato devastante. Con 16 gol e 4 assist messi a referto in 31 presenze di campionato, l'inglese ha dimostrato di aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Durante la conferenza stampa post-premiazione, Greenwood ha espresso la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come, nonostante i risultati deludenti degli ultimi mesi per l'OM, la sua continuità di rendimento sia stata finalmente premiata.
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Mason Greenwood: dichiarazione d'amore per la Ligue 1Le parole di Greenwood hanno immediatamente riacceso il dibattito sul suo futuro. "Il campionato francese è meraviglioso", ha dichiarato l'attaccante, elogiando l'alto livello competitivo e l'intensità della lotta per le coppe europee. La frase che però ha colpito maggiormente i tifosi e gli addetti ai lavori è stata il suo esplicito riferimento alla permanenza: "Spero di poter restare".
Sotto contratto con l'OM fino a giugno 2029, il giocatore sembra voler chiudere la porta alle indiscrezioni che lo vorrebbero lontano dal Vélodrome già in estate. La sua integrazione tecnica nel calcio francese è stata immediata, e il giocatore pare aver trovato a Marsiglia l'ambiente ideale per rilanciare definitivamente la propria carriera ad alti livelli, lontano dalle pressioni della Premier League.
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Le ombre nello spogliatoio e le sirene della JuventusNonostante il feeling con il campo, la situazione attorno a Greenwood non è del tutto priva di nubi. Secondo indiscrezioni interne, l'inglese non godrebbe più del favore unanime dello spogliatoio marsigliese. Alcuni compagni di squadra avrebbero espresso critiche riguardo a un eccessivo individualismo, sia nelle scelte di gioco, sia negli atteggiamenti fuori dal rettangolo verde. Queste frizioni interne, unite alla necessità dell'OM di far quadrare i bilanci dopo una stagione senza grandi successi, alimentano i rumors di mercato.
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