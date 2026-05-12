La Juventus insieme allo sponsor tecnico Adidas hanno presentato oggi, 12 maggio 2026, la nuova maglia Home per la prossima stagione e verrà indossata già domenica in occasione della sfida decisiva per la qualificazione in Champions League contro la Fiorentina. Il design si concentra sulla pulizia delle linee, ripristinando le strisce verticali bianconere che richiama le maglie storiche degli anni 80 e 90. Nel design ritroviamo anche il colletto, che nelle prime maglie manca dalla stagione 2014-2015.

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Juventus, il comunicato ufficiale sul sito dei bianconeri sul nuovo Kit Home 2026/27

A rendere il kit particolarmente speciale è la scelta del colore oro per tutti gli inserti: dal logo del club allo stemma Adidas, fino ai nomi e ai numeri dei giocatori sul retro. Ecco il comunicato ufficiale della Juventus.

"Radici profonde, sguardo rivolto al futuro. Juventus e adidas svelano oggi il nuovo Kit Home per la stagione 2026/27, una divisa che reinterpreta i simboli storici del Club attraverso una lente moderna e raffinata", si legge.

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Il comunicato continua spiegando il significato della scelta del nuovo design: "Il cuore del nuovo kit è rappresentato da un'interpretazione contemporanea delle celebri strisce verticali bianche e nere. Per la nuova stagione, il design gioca su precisione geometrica e spaziature pulite, offrendo un’espressione audace e sicura di sé. Un richiamo diretto alla storia del nostro Club, ma con un'energia perfetta per le sfide del calcio contemporaneo".

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"A elevare il design della maglia è il ritorno del classico colletto a polo, un elemento distintivo che si ispira alle storiche divise indossate dalle leggende della Juventus, simbolo di un'eleganza che da sempre contraddistingue la nostra storia. A completare l'estetica della nuova divisa sono le sottili finiture dorate che impreziosiscono lo stemma del club, il logo adidas performance e la numerazione dei giocatori. Il kit si completa con pantaloncini bianchi - arricchiti da dettagli dorati coordinati e motivi a strisce nere, - e calzettoni bianchi, per offrire un look in campo inconfondibilmente bianconero", spiega il club.

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Il comunicato conclude anche introducendo alle caratteristiche tecniche della divisa dei bianconeri: "La nuova maglia non è solo un omaggio allo stile, ma un concentrato di tecnologia applicata alle massime prestazioni. Realizzata con tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo, garantisce ai giocatori massimo comfort e libertà di movimento. Grazie all'introduzione della nuova tecnologia adidas CLIMACOOL+, la gestione della traspirazione è ottimizzata da zone di ventilazione in mesh posizionate strategicamente per massimizzare il flusso d'aria durante tutta la durata della gara".

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