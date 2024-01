Ligue 1, favola Brest: è in zona Champions col quarto monte ingaggi più basso

Les Ty' Zefs hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva domenica a spese del Montpellier (2-0). La squadra allenata da Éric Roy è terza in classifica con una spesa stipendi maggiore solo rispetto a Clermont (22), Le Havre (35) e Metz (45)…

Vedi Brest e poi sogni… La squadra francese, dopo 18 partite, è al terzo posto in Ligue 1 con 34 punti, a -1 dal Nizza e a -6 dal ricchissimo Paris Saint-Germain. In prospettiva, gli avversari più vicini sono il Monaco, su cui il vantaggio è di un punto.

Questo team, che appartiene alla regione della Bretagna, è nato da una città distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale. Ha 73 anni e attualmente sarebbe qualificato alla Champions League per la prima volta nella sua storia. I ragazzi allenati da Éric Roy hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva domenica, a spese del Montpellier in lotta per la salvezza.