Un poker di Doumbia affossa il Lorient: il derby è del Brest

Marco Varini Redattore

Un derby che Doumbia non scorderà facilmente. Il Brest supera per 4-0 il Lorient, grazie ad una super serata del giovane maliano, autore di ben 4 reti, tutte nel primo tempo. Un match a senso unico per i padroni di casa, che si confermano al 4° posto in classifica, in piena corsa per i playoff di Champions.

Per il Lorient invece una serata amarissima, che salva gli ospiti dall'ultimo posto in classifica, solo grazie alla contemporanea sconfitta del Clemont Foot. Per gli ospiti dunque penultimo posto, a quota 12 punti. Ma stasera, contro l'uragano Doumbia, c'era davvero poco da fare...

