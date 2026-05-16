Il Saint-Étienne continua a sognare la promozione in Ligue 1. Il club della Loira infatti ha sofferto la retrocessione nella stagione passata e sta facendo di tutto per ritornare nella massima divisione francese. I verdi soffrono da anni una mancanza di stabilità nel calcio francese. L'ultimo grande risultato è stato il quarto posto raggiunto nel 2018-19, sotto la guida di Jean Louis-Gasset.

Dall'annata successiva è stata una successione di: 17esimo posto, 11esimo, 18esimo (retrocessione), ottavo, terzo con promozione ai playoff, 17esimo (retrocessione) ed infine terzo in attesa dello spareggio promozione-salvezza. Il Saint-Étienne infatti dovrà aspettare l'ultimo turno di Ligue 1 per capire che avversario dovrà affrontare. In gioco ci sono Le Havre, Nizza e Auxerre. Per conquistarsi il playout/playoff, i verdi hanno battuto il Rodez in un match terminato 0-0 e vinto solo ai rigori. Una lotteria in cui è stato protagonista Brice Maubleu, il portiere di riserva.

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PARIGI, FRANCIA - 12 GENNAIO: Achraf Hakimi #2 del Paris Saint-Germain controlla il pallone contro Leo Petrot #19 dell'AS Saint-Étienne durante la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e AS Saint-Étienne al Parc des Princes il 12 gennaio 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images per Qatar Airways)

La mossa vincente del Saint-Étienne

IMPRESIONANTE lo vivido en Saint-Étienne.



Montanier saca en el 92' a su portero suplente, Brice Maubleu, contra el Rodez para la tanda de penaltis.



El guardameta, de 36 años, detiene tres penas máximas y falla el penalti que habría supuesto la clasificación a la final del… pic.twitter.com/DLl7WX0vcH — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 15, 2026

Non è raro che nel calcio vengano effettuate delle sostituzioni prima dei calci di rigore. C'è chi inserisce gente fresca per calciare i rigori o specialisti che si sono allenati solamente su quella componente del match. Ma c'è anche chi cambia l'altro lato del rigore, ovvero il portiere. Nella memoria collettiva rimane impressa la prestazione diai Mondiali 2014 con la nazionale olandese. Entrato al 120', l'ex Newcastle ha parato i 2 rigori necessari a portare l'Olanda in semifinale, battendo il Costa Rica.

Questa strategia è stata replicata da Philippe Montanier, tecnico del Saint-Étienne. Prima che terminassero i tempi regolamentari fra i verdi e il Rodez, l'allenatore ha cambiato l'estremo difensore titolare Gautier Larsonneur con il 36enne Brice Maubleu. Fascia da capitano al braccio e subito neutralizzati i penalty di Mathis Magnin e Raphaël Lipinski. Dopodiché, il veterano ha intercettato il tentativo di Nolan Galves. Inoltre, Brice Maubleu ha anche sbagliato il nono rigore, ma ha saputo rimediare parando quello di Loni Laurent, permettendo al compagno Mickael Nadé di siglare la rete della vittoria.

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