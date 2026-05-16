L'Olympique Lione è in procinto di affrontare l'ultimo turno della Ligue 1 2025-26. La squadra di Paulo Fonseca dovrà sfidare la sorpresa stagionale del Lens per poter accedere ad un posto in Europa. Attualmente, l'OL si trova al quarto posto, valido per i playoff di Champions League. 60 punti contro i 61 del Lille e i 59 del Rennes. Il Marsiglia è staccato a 56 punti e non può raggiungere la massima competizione europea.

Il Lille sarà impegnato sul campo complicato dell'Auxerre, squadra in piena lotta salvezza (31 punti a pari col Nizza in zona playout). Il Rennes invece se la vedrà proprio con l'Olympique Marsiglia, in una sfida particolare per l'ex Habib Beye, sostituito alla grande da Franck Haise. In vista anche della programmazione della prossima stagione, Paulo Fonseca ha parlato del futuro di uno dei componenti fondamentali della sua rosa: Endrick.

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Le parole pessimistiche di Fonseca su Endrick

VIGO, SPAGNA - 12 MARZO: Endrick dell'Olympique De Lyon si allaccia gli scarpini da calcio prima della partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Real Club Celta e Olympique Lyonnais allo stadio Balaidos il 12 marzo 2026 a Vigo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

L'allenatore ex Milan infatti ha parlato in conferenza stampa della possibilità o meno che il nazionale brasiliano giochi per l'OL nel '26-'27. Endrick, preconvocato da Carlo Ancelotti per la Seleçao, è stato decisivo nella seconda parte di stagione dei lionesi. 8 reti e 8 assist in stagione che hanno contribuito in maniera decisiva a far entrare il Lione nelle conversazioni per la Champions League. Tuttavia, il calciatore è giunto alla corte di Paulo Fonseca con la formula del prestito secco per 6 mesi. A fine stagione, anche vedendo i progressi fatti e la continuità raggiunta, tornerà sicuramente alla casa madre spagnola e il tecnico portoghese lo ha confermato.

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Paulo Fonseca annonce que certains joueurs vont disputer leur dernier match avec l’OL même si la majorité de l’effectif devrait… https://t.co/B0gg5waOJQ pic.twitter.com/6fqJavOzF3 — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗥𝗔𝗗𝗜𝗢 (@GonesRadioOff) May 15, 2026

Fonseca si è così espresso sul futuro di Endrick: "Sarà molto complicato che lui rimanga con noi. Ovviamente, il Real Madrid non se lo lascerà scappare dopo le grandi prestazioni che ha svolto qua. Andrà anche al Mondiale e con le sue qualità è perfettamente normale che l'anno prossimo giochi per i blancos. Tuttavia, anche altri sono in bilico per l'annata successiva, ma sono discorsi che rimanderemo dopo questo match fondamentale per determinare le nostre possibilità estive".

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