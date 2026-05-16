Lo streaming gratis della gara Lione-Lens: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
Caos nel Derby di Praga! Invasione degli ultras dello Slavia: aggrediti tifosi e giocatori ospiti
La Ligue 1 propone uno scontro di altissimo livello tra Lione-Lens, in programma domenica 17 maggio alle ore 21:00. I padroni di casa sono terzi in classifica, mentre il Lens occupa il secondo posto: una sfida che può pesare nella corsa alle posizioni di vertice. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO FRANCESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
PER GUARDARE IL CALCIO E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU
Dove vedere Lione-Lens in diretta TV e streaming LIVELa partita è disponibile in diretta streaming su BET365. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di VINCITU
Per seguire lo streaming è sufficiente:
- Registrarsi o accedere a BET365
- Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa
- Cercare Lione-Lens nel palinsesto Live
Il momento delle due squadreIl Lione, guidato da Jorge Maciel, si presenta con un 4-2-3-1 tecnico e ben bilanciato. Tolisso e Fofana daranno qualità tra le linee, mentre Sulc sarà il riferimento offensivo.
Il Lens, allenato da Pierre Sage, risponde con un 3-4-2-1 aggressivo e intenso. Edouard agirà da terminale offensivo, supportato da Thauvin e Said sulla trequarti.
Le probabili formazioni di Lione-LensCi si attende una gara molto equilibrata e di alto ritmo, con entrambe le squadre in lotta per posizioni di vertice. Il Lens parte leggermente avanti in classifica, ma il Lione avrà il vantaggio del fattore campo.
Lione (4-2-3-1): Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Morton, Tessman, Karabec, Tolisso, Fofana, Sulc. Allenatore: Jorge Maciel
Lens (3-4-2-1): Risser, Baidoo, Sarr, Fofana, Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol, Thauvin, Said, Edouard. Allenatore: Pierre Sage
CLICCA QUI PER GUARDARE LA LIGUE 1 IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365
OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU
© RIPRODUZIONE RISERVATA