Caos nel Derby di Praga! Invasione degli ultras dello Slavia: aggrediti tifosi e giocatori ospiti

La Ligue 1 propone uno scontro di altissimo livello tra Lione-Lens, in programma domenica 17 maggio alle ore 21:00. I padroni di casa sono terzi in classifica, mentre il Lens occupa il secondo posto: una sfida che può pesare nella corsa alle posizioni di vertice. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO FRANCESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, guidato da Jorge Maciel, si presenta con un 4-2-3-1 tecnico e ben bilanciato. Tolisso e Fofana daranno qualità tra le linee, mentre Sulc sarà il riferimento offensivo.

Il Lens, allenato da Pierre Sage, risponde con un 3-4-2-1 aggressivo e intenso. Edouard agirà da terminale offensivo, supportato da Thauvin e Said sulla trequarti.

Le probabili formazioni di Lione-Lens

Ci si attende una gara molto equilibrata e di alto ritmo, con entrambe le squadre in lotta per posizioni di vertice. Il Lens parte leggermente avanti in classifica, ma il Lione avrà il vantaggio del fattore campo.

Lione (4-2-3-1): Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Morton, Tessman, Karabec, Tolisso, Fofana, Sulc. Allenatore: Jorge Maciel

Lens (3-4-2-1): Risser, Baidoo, Sarr, Fofana, Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol, Thauvin, Said, Edouard. Allenatore: Pierre Sage

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