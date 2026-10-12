La Ligue 1 arriva al sesto turno con una classifica molto particolare. Se si dà un veloce occhio al posizionamento delle varie squadre francesi, si nota immediatamente che fra le prime posizioni manca il Paris Saint-Germain. La squadra parigina ha iniziato piano in questa stagione, aspettando di recuperare al massimo tutti i propri top player, tornati tardi dal Mondiale o alle prese con vari problemi fisici.

𝑹𝒖𝒑𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒖 𝒍𝒊𝒈𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒄𝒓𝒐𝒊𝒔𝒆́ 𝒂𝒏𝒕𝒆́𝒓𝒊𝒆𝒖𝒓 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝑻𝒊𝒂𝒈𝒐 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒐𝒔.



Le communiqué officiel ➡️ https://t.co/SZ6FhOgHKS pic.twitter.com/02HoOFfu5I — LOSC (@losclive) October 12, 2026

Tiago Santos e la rottura del crociato

Così, a comandare la Ligue 1 ci sono vari club sorprendenti. In prima posizione c'è ldi Filipe Luis a 14 punti, seguito a stretto giro dal Rennes del sempre ottimo Franck Haise e daldi Davide Ancelotti apunti. Lontani di 3 punti troviamo l'Olympique Lione e proprio il PSG e il Paris FC. Tuttavia, nell'entusiasmo di questo campionato così eterogeneo e peculiare, sono iniziate ad esserci alcune notizie spiacevoli. Nell'ultimo turno, il Lille ha portato a casa il match contro il Le Havre per 1-0 (gol di Bakwa), ma ha persoper molto tempo e la reazione del club è stata parecchio infuocata.Tiago Santos è un terzino destro di grande spinta, plasmato dalle sapienti mani di Paulo Fonseca 3 anni fa. Il portoghese è un pezzo fondamentale dell'XI di, che purtroppo dovrà farà i conti con la sua assenza per molto tempo. Tiago Santos ha avuto un brutto contrasto con l'ex viola Richardson e il referto ha certificato laanteriore del ginocchio destro. Il calciatore aveva già subito lo stesso infortunio sull'altro ginocchio solamente due anni fa.

LILLA, FRANCIA - 8 SETTEMBRE: Tiago Santos del LOSC Lille avanza palla al piede sotto la pressione di Junior Firpo del Real Betis Balompié durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra LOSC Lille e Real Betis Balompié, disputata allo Stade Pierre Mauroy l'8 settembre 2026 a Lilla, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Il Lille, nel comunicato che chiarisce il problema del terzino destro, ha lasciato dello spazio anche per la polemica. Infatti, il club francese ha richiesto un risarcimento per danni sportivi e finanziari a seguito dell'infortunio al ginocchio di Tiago Santos.

Il comunicato del Lille

Il comunicato recita così: "Al di là dell'infortunio in sé, le circostanze in cui si è verificato e la mancanza di sanzioni sollevano seriper il Club. Nonostante l'intervento del giocatore del Le Havre fosse visibile in tempo reale, numerose telecamere avessero ripreso la scena da diverse angolazioni, i replay al rallentatore fossero stati immediatamente trasmessi e il VAR potesse intervenire in caso di errore evidente o di episodio grave non rilevato, compresa una possibile espulsione diretta, non è stata inflitta alcuna, nemmeno un avvertimento.

Il Club richiede chiarimenti in merito alla valutazione dell'intervento da parte della terna arbitrale e ai controlli effettuati nell'ambito dell'assistenza video, ai fini di una possibile espulsione diretta.

Secondo la valutazione del Club, questo intervento è stato pericoloso e, in base al Regolamento di Gioco, ha giustificato l'espulsione immediata del giocatore, a prescindere da eventuali conseguenze fisiche.

Il LOSC ha presentato ricorso alla Federazione calcistica francese (FFF) e alla Lega Calcio Professionistica (LFP) per richiedere una revisione della gestione dell'incidente da parte della terna arbitrale e dell'utilizzo del VAR, nonché le spiegazioni che ha il diritto di aspettarsi, sia dal club che dal suo giocatore, in merito a questa decisione arbitrale, che ritiene contraria alle Regole del Gioco, alla tutela dell'integrità fisica dei giocatori e al principio di correttezza sportiva.

Ha inoltre chiesto al Presidente della LFP di deferire la questione alla Commissione Disciplinare. LOSC sta valutando tutte le possibili vie legali e si riserva il diritto di intraprendere qualsiasi azione legale necessaria per ottenere un risarcimento per le perdite subite. Sosterrà Tiago in qualsiasi iniziativa decida di intraprendere per difendere i propri diritti"