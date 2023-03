Lille, c’è il derby con il Lens e il giovane portiere rivela il suo segreto: “Maignan mi scrive sempre…”

Lucas Chevalier è passato velocemente dalla Ligue 2 con il Valenciennes a un posto da titolare al Lille in appena un anno e mezzo. I tifosi del Lille lo volevano titolare fin da subito, dopo la partenza verso Milano di Mike Maignan: "I tifosi del Lille avevano visto la mia stagione al Valenciennes. C'è stata una richiesta da parte mia per andare a giocar nel Lille. Ma nei confronti di Léo Jardim che era il numero uno, l'entusiasmo dei tifosi mi metteva un po' a disagio perché era lui che giocava e invece loro facevano i cori per me. Ho dovuto tenere un profilo basso anche per rispetto, nei confronti di Leo, degli allenatori e dei compagni. Ho cercato di essere il più neutrale possibile, di aspettare, e ho fatto un buon lavoro".

È il paradosso, perché la tua famiglia è più tifosa del Lens, e come sei diventato tifoso del Lille? "Io infatti sono di Calais e in giro non ci sono club importanti, né in Ligue 1 né in Ligue 2. Ci sono club in Nazionale o inferiori, quelli di Dunkerque e Boulogne-sur-mer per esempio. Ci rendevamo conto che non avevamo intorno a un grande club come Lille o Lens. Dopo è un fatto di sensazioni, si fa il tifo per una squadra e non sappiamo perché, arriva, li guardiamo, apprezziamo il gioco, ci piacciono i colori...No, la famiglia non è più Lensoise, è finita. A mio padre piaceva molto il Lens alla fine degli anni '90 quando erano campioni di Francia (1998), gli piaceva questa squadra. Mio fratello si è evoluto nel Lens tra i 13 ei 16 anni, ha giocato per il Racing Club de Lens. Nella mia famiglia, adesso però Losc al 100%".