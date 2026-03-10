Tramite il suo profilo social, Kyle Walker ha annunciato il suo addio alla nazionale, chiudendo un cerchio durato 14 anni e 96 presenze. Il terzino si è detto entusiasta della sua avventura e orgoglioso di aver indossato questa maglia

Kyle Walker, 35 anni, terzino destro inglese ed ex giocatore del Milan, ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale Inglese, rinunciando così ai Mondiali 2026. Attualmente in forza al Burnley, Walker chiude un capitolo internazionale durato circa 15 anni, con 96 presenze e la partecipazione a cinque grandi tornei: 2 Coppe del Mondo (2018-2022) e 3 Europei (2016-2022-2024). Walker ha esordito con la maglia dei "Tre Leoni" nel novembre 2011 contro la Spagna, diventando progressivamente un punto fermo della squadra grazie a prestazioni affidabili e solide.

In Club ha costruito una carriera di altissimo livello: 6 anni al Totthenam, prima di trasferirsi al Manchester City sotto richiesta di Pep Guardiola vincendo numerosi trofei; successivamente viene ceduto al Milan, ma la sua esperienza dura poco prima di passare al Burnley.

Le parole di Walker: orgoglio e chiusura di un capitolo — Walker ha descritto il suo percorso come un "viaggio travolgente", e l'ha fatto attraverso il suo profilo social, raccontando un mix di emozioni, di ricordi che porterà sempre con sè e quel briciolo di nostalgia che non mancherà mai.

"Sono triste nel prendere questa decisione, ma sono anche molto orogoglioso di ciò che ho ottenuto con la nazionale Inglese. Oggi è giunto il momento della fine. Doveroso per me mettere un punto a questa fantastica avventura e alla mia carriera internazionale; giocare per l'Inghilterra è sempre stato il più grande onore della mia carriera e qualcosa di cui sarò per sempre orgoglioso".

Ha ricordato inoltre, la sua prima presenza e l'evoluzione della sua carriera con la maglia dell'Inghilterra, mettendo in evidenza l'onore di aver rappresentato la sua nazionale in competizioni importanti come Mondiali ed Europei. L'inglese ha salutato per sempre la nazionale con l'ultima partita, un'amichevole contro il Senegal nel Giugno 2025, concludendo così un percorso straordinario.

Il contributo al calcio inglese e l'eredità lasciata — Il terzino inglese ha voluto anche sottolineare il ruolo della Nazionale nella trasformazione dell'immagine del calcio inglese:

"Abbiamo cercato di cambiare il modo in cui la gente guarda il calcio inglese e di alleggerire un pò le pressioni che si avvertono giocando per la nostra nazionale. Certo, rappresentare il proprio Paese è sempre una responsabilità nei confronti di un'intera nazione, ma dobbiamo farci carico di questi obblighi perchè siamo i prescelti che hanno la fortuna di indossare questa gloriosa maglia"

Walker conclude così una carriera internazionale ricca di successi, lasciando un esempio di professionalità, resilienza ed impegno. L'ex City non solo ha costruito una carriera di livello mondiale nei club, ma ha anche contribuito a creare un modello di leadership dentro e fuori dal campo per i futuri giocatori inglesi.