derbyderbyderby calcio estero L’Inghilterra saluta un pilastro: Kyle Walker dice addio alla Nazionale e al Mondiale 2026

Le parole

L’Inghilterra saluta un pilastro: Kyle Walker dice addio alla Nazionale e al Mondiale 2026

Kyle Walker, Inghilterra
Tramite il suo profilo social, Kyle Walker ha annunciato il suo addio alla nazionale, chiudendo un cerchio durato 14 anni e 96 presenze. Il terzino si è detto entusiasta della sua avventura e orgoglioso di aver indossato questa maglia
Vincenzo Di Chio
Vincenzo Di Chio

Kyle Walker, 35 anni, terzino destro inglese ed ex giocatore del Milan, ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale Inglese, rinunciando così ai Mondiali 2026. Attualmente in forza al Burnley, Walker chiude un capitolo internazionale durato circa 15 anni, con 96 presenze e la partecipazione a cinque grandi tornei: 2 Coppe del Mondo (2018-2022) e 3 Europei (2016-2022-2024). Walker ha esordito con la maglia dei "Tre Leoni" nel novembre 2011 contro la Spagna, diventando progressivamente un punto fermo della squadra grazie a prestazioni affidabili e solide.

In Club ha costruito una carriera di altissimo livello: 6 anni al Totthenam, prima di trasferirsi al Manchester City sotto richiesta di Pep Guardiola vincendo numerosi trofei; successivamente viene ceduto al Milan, ma la sua esperienza dura poco prima di passare al Burnley.

L’Inghilterra saluta un pilastro: Kyle Walker dice addio alla Nazionale e al Mondiale 2026- immagine 2
MANCHESTER, Inghilterra-26 Maggio:Kyle Walker del Manchester City festeggia con il trofeo della Premier League sull'autobus scoperto durante la parata celebrativa dei trofei del Manchester City il 26 Maggio 2024 a Manchester-Inghilterra. (Photo by Ben Roberts Photo/Getty Images)

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Guarda le partite di calcio in streaming su SISAL

Segui gli eventi sportivi in diretta su GOLDBET

Scopri dove vedere lo sport live su LOTTOMATICA

Le parole di Walker: orgoglio e chiusura di un capitolo

—  

Walker ha descritto il suo percorso come un "viaggio travolgente", e l'ha fatto attraverso il suo profilo social, raccontando un mix di emozioni, di ricordi che porterà sempre con sè e quel briciolo di nostalgia che non mancherà mai.

"Sono triste nel prendere questa decisione, ma sono anche molto orogoglioso di ciò che ho ottenuto con la nazionale Inglese. Oggi è giunto il momento della fine. Doveroso per me mettere un punto a questa fantastica avventura e alla mia carriera internazionale; giocare per l'Inghilterra è sempre stato il più grande onore della mia carriera e qualcosa di cui sarò per sempre orgoglioso".

Ha ricordato inoltre, la sua prima presenza e l'evoluzione della sua carriera con la maglia dell'Inghilterra, mettendo in evidenza l'onore di aver rappresentato la sua nazionale in competizioni importanti come Mondiali ed Europei. L'inglese ha salutato per sempre la nazionale con l'ultima partita, un'amichevole contro il Senegal nel Giugno 2025, concludendo così un percorso straordinario.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su SISAL

L’Inghilterra saluta un pilastro: Kyle Walker dice addio alla Nazionale e al Mondiale 2026- immagine 3
Live Streaming

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto GOLDBET

L’Inghilterra saluta un pilastro: Kyle Walker dice addio alla Nazionale e al Mondiale 2026- immagine 4
Streaming live gratis

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis con LOTTOMATICA

streaming live
Streaming Live Gratis

Il contributo al calcio inglese e l'eredità lasciata

—  

Il terzino inglese ha voluto anche sottolineare il ruolo della Nazionale nella trasformazione dell'immagine del calcio inglese:

"Abbiamo cercato di cambiare il modo in cui la gente guarda il calcio inglese e di alleggerire un pò le pressioni che si avvertono giocando per la nostra nazionale. Certo, rappresentare il proprio Paese è sempre una responsabilità nei confronti di un'intera nazione, ma dobbiamo farci carico di questi obblighi perchè siamo i prescelti che hanno la fortuna di indossare questa gloriosa maglia"

Walker conclude così una carriera internazionale ricca di successi, lasciando un esempio di professionalità, resilienza ed impegno. L'ex City non solo ha costruito una carriera di livello mondiale nei club, ma ha anche contribuito a creare un modello di leadership dentro e fuori dal campo per i futuri giocatori inglesi.

Guarda le partite di calcio in streaming su SISAL

Segui gli eventi sportivi in diretta su GOLDBET

Scopri dove vedere lo sport live su LOTTOMATICA

Leggi anche
PSG-Chelsea a rischio per Al-Khelaïfi: il presidente dei parigini è ancora bloccato a Doha
Real Madrid C, no alla “cena congiura” ma torna la vittoria: 4-0 al Tenerife B

© RIPRODUZIONE RISERVATA