Il Lione firma un’altra partita europea da protagonista, ribalta il risultato dell’andata e supera l’Arsenal 3-1, conquistando la dodicesima finale della sua storia e confermando ancora una volta il proprio peso nella competizione. Dopo il 2-1 subito a Londra, le francesi entrano in campo con un atteggiamento aggressivo, prendono subito in mano il ritmo della partita e riescono a colpire nei momenti chiave, prima con il rigore trasformato da Wendie Renard e poi con il gol di Kadidiatou Diani, che cambiano completamente l’inerzia del doppio confronto e spostano la pressione sulle inglesi.

Il Lione cresce con il passare dei minuti, gestisce meglio il possesso, occupa con continuità la metà campo avversaria e dà la sensazione di avere sempre il controllo della gara, mentre l’Arsenal fatica a trovare continuità e lucidità nelle uscite, finendo per subire l’intensità e la qualità della squadra francese.

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Lily Yohannes dell’OL Lyonnes durante la partita di UEFA Women’s Champions League tra Lione e Arsenal allo stadio Gerland il 2 maggio 2026 a Lione, Francia. (Foto di Stephane Pillaud/Icon Sport tramite Getty Images)

Il gol di Brand chiude i conti e spegne la reazione dell’Arsenal

Nel secondo tempo la partita resta viva, l’Arsenal prova a rientrare e riesce a riaprirla con il gol di Alessia Russo, un episodio che riaccende improvvisamente la sfida e riporta equilibrio nel punteggio complessivo, costringendo il Lione a non abbassare l’attenzione.

La fase centrale della ripresa diventa più combattuta, con le inglesi che alzano il baricentro e cercano spazi, mentre il Lione si compatta e prova a sfruttare le transizioni, fino al momento che decide definitivamente la partita, quando Jule Brand trova il gol che chiude i conti, inizialmente tra i dubbi ma poi confermato dopo controllo VAR, un episodio che spegne le speranze dell’Arsenal e consegna alle francesi la qualificazione.

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Dodicesima finale e conferma di un dominio europeo

Con questo successo il Lione raggiunge la sua dodicesima finale di Champions League femminile, un dato che da solo racconta la continuità e il livello di un club capace di restare al vertice stagione dopo stagione, soprattutto nelle sfide ad eliminazione diretta dove esperienza e gestione dei momenti fanno la differenza.

La squadra francese dimostra ancora una volta solidità, qualità tecnica e una capacità superiore nel leggere le fasi della partita, elementi che le permettono di colpire quando serve e di controllare quando la pressione aumenta, lasciando all’Arsenal il rammarico di non aver saputo difendere il vantaggio costruito all’andata. Ora l’attenzione si sposta sulla finale, dove il Lione arriverà con la consapevolezza di chi conosce perfettamente questo tipo di partite e con l’obiettivo chiaro di aggiungere un altro trofeo a una storia già straordinaria.

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