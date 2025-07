L'ex proprietario del club avrebbe preso provvedimenti a favore del Botafogo, altra squadra di cui è proprietario agevolano il club brasiliano

Mattia Celio Redattore 8 luglio - 11:23

La situazione per il Lione si fa sempre più critica. La squadra di Paulo Fonseca non solo è vicina alla retrocessione in Ligue2 a causa della crisi finanziaria ma anche perché i media francesi avrebbero rivelato dei clamorosi particolari dietro il momento critico dell'OL, il cui principale responsabile sarebbe proprio l'ex presidente e proprietario John Textor.

Crisi Lione, Textor avrebbe finanziato acquisti dal Botafogo — Non c'è proprio pace per il Lione. La crisi finanziaria che ormai da mesi ha reso la situazione insostenibile alla squadra di Paulo Fonseca sembra proprio non avere fine e, come se non bastasse, nelle ultime ore sono usciti fuori alcune novità sconvolgenti relative alla crisi dell'OL. Come infatti riporta il quotidiano L'Equipe, l'ex proprietario del club, John Textor, avrebbe preso provvedimenti a favore del Botafogo, altra squadra di cui è proprietario, che hanno avuto un forte impatto sulle casse della squadra francese.

Supportrices, supporters, voici notre nouveau maillot domicile pour la saison 25/26 🔴🔵

— Olympique Lyonnais (@OL) July 8, 2025

Secondo i media locali, l'uomo d'affari americano avrebbe effettuato pagamenti di stipendio a 54 giocatori e ha finanziato acquisti in favore del club brasiliano. Come ricordiamo, l'americano comanda Eagle Football, una società proprietaria di Lione, Botafogo, Crystal Palace, FC Florida e Daring Brussels. Mentre le squadre di Rio de Janeiro e inglesi sono in un buon momento, rispettivamente ottavi di finale al Mondiale per club e campione FA Cup, il club francese è ormai alla deriva.

Tra due giorni, giovedì 10 luglio, il club dovrà presentare davanti alla DNCG, l'autorità di controllo finanziario del calcio francese, almeno 100 milioni di euro dei 200 complessivi per scongiurare la retrocessione amministrativa ma, a meno di 48 ore dalla scadenza, la situazione per l'OL si è fatta ormai veramente molto critica.