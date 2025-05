Lione-Fifa, la fine di un incubo: l'OL ha saldato il debito

Dopo tante settimane con l'acqua alla gola il Lione è tornato finalmente a sorridere. Questa volta non sul campo di gioco, ma la partita era molto più delicata. Nella giornata di ieri, il quotidiano L'Equipe dato la notizia che tutta la tifoseria dei leoni attendeva: il club ha finalmente saldato il debito con la Fifa. Si trattava di una cifra pari a 2238,36 euro. Una cifra legata a interessi su indennità per il trasferimento dell’attaccante svedese Amin Sarr dall’Heerenveen al club francese, operazione chiusa nel gennaio 2023. Non modesta ma quanto è bastata per mettere in forte dubbio il mercato dell'OL.