La domenica e la giornata di Ligue 1 si chiudono con il big match tra Lione e Marsiglia. La gara è in programma alle ore 20:45 al Parc Ol. Entrambe le squadre vogliono dimostrare di poter stare al passo con i campioni in carica del Psg, anche se sembra difficile poter dare filo da torcere agli uomini di Luis Enrique. Ecco dove vedere Lione-Marsiglia in diretta tv e streaming.
Lione-Marsiglia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Lo stato di forma delle due squadre—
Il Lione, dopo il serio rischio retrocessione corso durante l'estate, ha cominciato la nuova stagione al meglio in campionato, ottenendo il bottino pieno dalle prime due gare. Le vittorie contro Lens (1-0) e Metz (3-0) hanno garantito a Fonseca e squadra il primo posto a sei punti. Il Psg ha già vinto la sua partita e anche il Lione proverà a fare lo stesso.
Anche il Marsiglia ha giocato solo in campionato questo inizio di stagione. La squadra di De Zerbi ha avuto però un inizio shock con la sconfitta a Rennes per 1-0 dopo aver subito gol al 91' e aver giocato più di metà gara in superiorità numerica. I marsigliesi hanno però reagito alla grande alla prima casalinga contro il Paris FC, vincendo 5-2.
Le probabili formazioni—
Fonseca non potrà contare su Mangala e Nuamah, ma dovrebbe comunque scendere in campo con il 4-2-3-1. Descamps in porta. Difesa a quattro con Maitland-Niles e Vinicius sulle fasce e Mata e Niakhaté in mezzo. In mediana spazio a Morton e Tessmann. Trequarti composta da Sulc, Tolisso e Fofana. Unica punta Mikautadze.
De Zerbi, oltre a Rabiot ancora fuori rosa, ha tra gli indisponibili Medina ed è in dubbio Harit. Anche l'italiano dovrebbe schierare il 4-2-3-1. Rulli in porta. Murillo, Egan-Riley, Balerdi e Garcia in difesa. In mediana coppia Gomes e Hojbjerg. Sulla trequarti, Gouiri sarà affiancato sulle ali da Greenwood e Weah. L'attacco, infine, sarà occupato da Aubameyang.
LIONE (4-2-3-1): Descamps; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner Vinicius; Morton, Tessmann; Sulc, Tolisso, Fofana; Mikautadze. Allenatore: Paulo Fonseca.
MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Egan-Riley, Balerdi, Garcia; Gomes, Hojbjerg; Greenwood, Gouiri, Weah; Aubameyang. Allenatore: Roberto De Zerbi.
Lione-Marsiglia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming—
Il posticipo della terza giornata del campionato francese in programma alle ore 20:45 sarà visibile in diretta tv su SkySport e precisamente al canale 258 del telecomando. La diretta streaming sarà invece possibile su Sky Go e su Now.
