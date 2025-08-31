Lione-Marsiglia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Ecco come poter seguire il posticipo della terza giornata del campionato francese

Filippo Montoli 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 11:02)

La domenica e la giornata di Ligue 1 si chiudono con il big match tra Lione e Marsiglia. La gara è in programma alle ore 20:45 al Parc Ol. Entrambe le squadre vogliono dimostrare di poter stare al passo con i campioni in carica del Psg, anche se sembra difficile poter dare filo da torcere agli uomini di Luis Enrique. Ecco dove vedere Lione-Marsiglia in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Lione, dopo il serio rischio retrocessione corso durante l'estate, ha cominciato la nuova stagione al meglio in campionato, ottenendo il bottino pieno dalle prime due gare. Le vittorie contro Lens (1-0) e Metz (3-0) hanno garantito a Fonseca e squadra il primo posto a sei punti. Il Psg ha già vinto la sua partita e anche il Lione proverà a fare lo stesso.

Anche il Marsiglia ha giocato solo in campionato questo inizio di stagione. La squadra di De Zerbi ha avuto però un inizio shock con la sconfitta a Rennes per 1-0 dopo aver subito gol al 91' e aver giocato più di metà gara in superiorità numerica. I marsigliesi hanno però reagito alla grande alla prima casalinga contro il Paris FC, vincendo 5-2.

Le probabili formazioni — Fonseca non potrà contare su Mangala e Nuamah, ma dovrebbe comunque scendere in campo con il 4-2-3-1. Descamps in porta. Difesa a quattro con Maitland-Niles e Vinicius sulle fasce e Mata e Niakhaté in mezzo. In mediana spazio a Morton e Tessmann. Trequarti composta da Sulc, Tolisso e Fofana. Unica punta Mikautadze.

De Zerbi, oltre a Rabiot ancora fuori rosa, ha tra gli indisponibili Medina ed è in dubbio Harit. Anche l'italiano dovrebbe schierare il 4-2-3-1. Rulli in porta. Murillo, Egan-Riley, Balerdi e Garcia in difesa. In mediana coppia Gomes e Hojbjerg. Sulla trequarti, Gouiri sarà affiancato sulle ali da Greenwood e Weah. L'attacco, infine, sarà occupato da Aubameyang.

LIONE (4-2-3-1): Descamps; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner Vinicius; Morton, Tessmann; Sulc, Tolisso, Fofana; Mikautadze. Allenatore: Paulo Fonseca.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Egan-Riley, Balerdi, Garcia; Gomes, Hojbjerg; Greenwood, Gouiri, Weah; Aubameyang. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Lione-Marsiglia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Il posticipo della terza giornata del campionato francese in programma alle ore 20:45 sarà visibile in diretta tv su SkySport e precisamente al canale 258 del telecomando. La diretta streaming sarà invece possibile su Sky Go e su Now.