Lione-Marsiglia: il pronostico di DDD prevede almeno 3 gol

La partita tra le due squadre francesi inizierà alle 20:45 e i due team sono pronti a dare spettacolo, ci saranno sicuramente molti gol e sarà un match teso

Giorgio Abbratozzato 31 agosto - 17:53

Lione-Marsiglia concluderà stasera, alle 20:45, la terza giornata di Ligue 1. Se la squadra allenata da Paulo Fonseca riuscisse a trovare la vittoria, raggiungerebbe il PSG in vetta alla classifica a quota 9 punti. Gli uomini di De Zerbi invece devono ritrovare la retta via dopo gli avvenimenti successi tra Rabiot, attualmente in uscita, e Rowe, ceduto al Bologna.

Il match tra Lione e Marsiglia si prospetta equilibrato, con nessuna delle due formazioni favorita. Il posticipo serale regalerà sicuramente gol e spettacolo, vincerà chi riuscirà a mantenere i nervi saldi fino all'ultimo.

Lione-Marsiglia: il momento attuale delle due squadre — La squadra di Paulo Fonseca deve ancora subire gol in campionato. Nelle prime due giornate ha ottenuto due vittorie: la prima per 1 a 0 contro il Lens grazie al gol di Mikautadze, la seconda per 3 a 0 in casa proprio contro l'ex squadra dell'attaccante georgiano, il Metz. Il Marsiglia, dopo una passata stagione vissuta sempre nei piani più alti della Ligue 1, adesso ha bisogno di nuove certezze. Vincere una sfida così importante potrebbe essere fondamentale per i biancoazzurri per ritrovarsi al più presto. L'OM ha 3 punti in classifica, grazie alla vittoria nell'ultima giornata contro il Paris FC per 5 a 2.

La prima partita contro il Rennes è stata quella che ha acceso la miccia, creando incertezze e possibili spaccature nello spogliatoio. La sconfitta per 1-0 è arrivata dopo una partita condotta con un uomo in più dal trentunesimo minuto. Il gol di Blas, arrivato al minuto 91, ha fatto scoppiare i nervi dei giocatori di De Zerbi, creando la spiacevole situazione che ha portato alla cessione di Rowe.

Le probabili formazioni delle due squadre — LIONE (4-2-3-1): Descamps; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner Vinicius; Morton, Tessmann; Sulc, Tolisso, Fofana; Mikautadze. Allenatore: Paulo Fonseca.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Egan-Riley, Balerdi, Garcia; Gomes, Hojbjerg; Greenwood, Gouiri, Weah; Aubameyang. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Lione-Marsiglia: il pronostico di DDD — I bookmaker si aspettano un match combattuto, con la vittoria di una delle due squadre che è offerta a una quota di 2.60. Alcuni siti di scommesse vedono il Marsiglia leggermente favorito con quote per la loro vittoria di 2.40. La partita sarà sicuramente equilibrata e il segno X è proposto a 3.40. Un pareggio potrebbe essere un risultato possibile.

Molto probabile vedere entrambe le squadre a segno, la quota per questa opzione è 1.50. Anche l'Over2,5 è invitante, ed è proposto a quota 1.70. Come possibile risultato finale del match, ci potrebbe stare un 2-2, che si trova in tabella a quota 12.00.