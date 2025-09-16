Nel mirino l’arbitro Ruddy Buquet e il VAR per la mancata espulsione del giocatore Anthony Rouault

Danilo Loda 16 settembre - 12:53

Il Lione è davvero furioso, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Rennes, maturata domenica nella quarta giornata di Ligue 1. Alla fine della gara si è un acceso dibattito sull’arbitraggio di Ruddy Buquet. Al centro delle polemiche, il mancato cartellino rosso ad Anthony Rouault, autore di un fallo duro su Khalis Merah al 20° minuto, e poi protagonista del gol che ha sbloccato la partita.

Louis-Jean: “Un malinteso totale” — Per i "Gones" si tratta di un episodio “incomprensibile” e “determinante”. La rabbia è esplosa già al fischio finale. Il difensore del LioneClinton Mata non ha usato mezzi termini davanti alle telecamere di Ligue 1+ :“E voglio gridare a gran voce che se dai un cartellino rosso a Morton, nel primo tempo a Rouault devi darglielo 10.000 volte. E non guardi nemmeno il VAR.” Le sue parole riassumono il sentimento di un’intera squadra, che nel finale ha giocato in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Tyler Morton al 76° minuto.

Nella mixed zone, il direttore tecnico Matthieu Louis-Jean ha rincarato la dose: “C’è stato un episodio molto importante nella partita, con il fallo di Rouault su Merah nel primo tempo. La colpa, per me, è palese. C’è un malinteso sulla coerenza arbitrale, ovviamente. È estremamente dannoso perché il giocatore che avrebbe dovuto essere espulso ha segnato il primo gol.”

Il dirigente ha insistito sul peso dell’episodio nell’andamento della partita: “Se l'arbitro espelle Tyler, non vedo come non si sia proceduto ad espellere anche Rouault. Il Rennes avrebbe dovuto giocare 70 minuti in dieci contro undici. Ancora una volta, non capiamo la coerenza arbitrale, non abbiamo una spiegazione.”

Lione-Rennes: VAR nel mirino — Louis-Jean ha poi puntato il dito contro il VAR, gestito da Stéphanie Frappart in questa partita: “Il VAR, cosa stava facendo? Come può non chiamare il signor Buquet? Vogliamo spiegazioni. Sono situazioni che si ripetono. Non vogliamo diventare paranoici, ma ancora una volta, un fatto importante della partita condiziona la nostra sconfitta.” E ancora, con tono amaro: “Continuiamo a sentire che siamo qui per proteggere l’integrità dei giocatori, ma questo brutto fallo è palese. Cosa era necessario? Rompergli una gamba?”

Secondo indiscrezioni, il Dipartimento Arbitrale della FFF dovrebbe rilasciare lunedì prossimo una nota ufficiale, riconoscendo l’errore. Ma per l’OL resta il dubbio: sarà sufficiente una dichiarazione a placare la rabbia dei tifosi e dei dirigenti?