Shock in casa Lione, 13enne delle giovanili arrestato per omicidio

L'episodio si è verificato nella serata di domenica a Caluire-et-Cuire, nel nord della città

Filippo Montoli 3 settembre - 10:10

La polizia francese ha arrestato un ragazzo di tredici anni delle giovanili del Lione con l'accusa di omicidio. La vittima, un 16enne, è stata pugnalata al torace domenica sera. Trasportato d'urgenza in ospedale, i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. L'identità del giovane omicida non è stata resa pubblica per via dell'età. Ecco cosa si sa al momento su quanto avvenuto a Caluire-et-Cuire, a nord di Lione, riportato dal quotidiano spagnolo Marca.

Ragazzo delle giovanili del Lione arrestato: cosa è successo? — La comunità del comune di Caluire-et-Cuire si è svegliata lunedì mattina con la notizia del terribile omicidio di un ragazzo di sedici anni, avvenuta nella tarda serata di domenica. A sconvolgere ancora di più gli animi è il presunto omicida. Un giovane di soli tredici anni, membro del settore giovanile del Lione. La vittima è al momento conosciuta come Chems Z, nome apparso su un volantino appeso vicino al luogo dell'incidente.

Dalle prime e finora poche informazioni raccolte da Marca, l'omicida avrebbe minacciato con un coltello un gruppo di ragazzi prima di colpire a morte Chems Z. La ferita al torace è risultata troppo grave e la corsa in ospedale non è servita a salvare la vita al ragazzo. Il 13enne è stato arrestato dalla Polizia locale con l'accusa di omicidio, mentre l'arma del delitto non sarebbe ancora stata rinvenuta.

Sull'episodio è intervenuto con un post sui social il sindaco di Caluire-et-Cuire. Oltre alle inevitabili condoglianze a familiari e conoscenti della vittima, il primo cittadino ha sottolineato che l'incidente non dovrebbe avere a che fare con la rete criminale del Paese. Si tratterebbe quindi di una semplice disputa, la quale ha portato al colpo fatale inferto al 16enne. L'identità dell'assassino non è stata ancora diffusa per motivi legata alla sua giovane età.