Lipsia, svolta in panchina: esonerato Marco Rose

L'ormai ex tecnico dei Tori Rossi paga l'ultima sconfitta in Bundesliga e in generale gli scarsi risultati in questo 2025

Alessandro Stella 30 marzo - 12:23

Il Lipsia ha esonerato l'allenatore Marco Rose. Il club tedesco ha comunicato la decisione questa mattina, con un comunicato sui propri canali ufficiali: "Marco Rose è stato sollevato dal suo incarico di capo allenatore del RB Lipsia con effetto immediato. Anche la sua squadra di allenatori, Alexander Zickler, Marco Kurth e Frank Geideck ha lasciato il club, insieme a Frank Aehlig (capo della prima squadra di calcio). Il club annuncerà chi assumerà il ruolo di capo allenatore a tempo debito". L'ormai ex tecnico biancorosso paga l'ultima sconfitta in Bundesliga, arrivata ieri contro il Borussia M'Gladbach, e più in generale un rendimento al di sotto delle aspettative in questi ultimi mesi. Nel 2025 in campionato il Lipsia ha raccolto solo 3 vittorie in 12 gare, scivolando così al sesto posto. Ora si attende il nome del suo sostituto.

Rose-Lipsia tre anni intensi: due titoli e due qualificazione in Champions League — Rose chiude la sua avventura al Lipsia, tra l'altro sua città d'origine, dopo quasi tre anni e 125 presenze in panchina. Arrivato nel settembre 2022, al posto dell'italiano Domenico Tedesco, ha risollevato immediatamente i Tori Rossi chiudendo la prima stagione con la vittoria della DFB-Pokal e il terzo posto in Bundesliga con conseguente qualificazione in Champions League. E anche nella scorsa annata Rose e il Lipsia si sono tolti varie soddisfazioni: successo in Supercoppa di Germania (per la prima volta nella storia del club) e quarto posto in campionato. Quest'anno invece al netto dell'avanzamento in semifinale di DFB-Pokal -da giocare tra l'altro proprio mercoledì contro lo Stoccarda- i risultati tra Bundesliga e Champions (1 vittoria e 7 sconfitte nel girone) hanno spinto la società ad esonerare l'allenatore.

Il commento del dg Schafer: "Ringraziamo molto Marco, ma servono nuovi impulsi per il resto della stagione" — Il direttore generale del Lipsia, Marcel Schafer, ha spiegato la decisione sull'esonero Rose: "Abbiamo creduto nella nostra collaborazione con Marco e il suo team per molto tempo e, fino ad ora, abbiamo fatto di tutto per cambiare le cose insieme. Visti gli sviluppi e la continua mancanza di risultati, siamo tutti fermamente convinti che abbiamo bisogno di nuovi impulsi per il resto della stagione, al fine di raggiungere i nostri obiettivi per la stagione. Ci teniamo a ringraziare Marco e il suo team di allenatori per gli ultimi due anni e mezzo, per i successi ottenuti insieme e per il loro impegno nei confronti del club".