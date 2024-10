In estate Michele Di Piedi ha assunto il ruolo di allenatore dell'Europa FC. Giramondo da calciatore, il 43enne siciliano è pronto a vivere una stagione da protagonista con la squadra neroverde con il sogno di vincere il campionato a Gibilterra...

Sergio Pace Redattore 12 ottobre 2024 (modifica il 12 ottobre 2024 | 13:15)

La scuola italiana in fatto di allenatori è tanto apprezzata e richiesta in giro per l'Europa. Ma, accanto a nomi conosciutissimi che continuano a far il loro mestiere in panchina all'estero, c'è un tecnico italiano che si sta facendo strada a Gibilterra.

Nella Gibraltar Football League 2024/2024 l'Europa FC, che gioca le partite in casa al Victoria Stadium, ha avuto un inizio di stagione notevolmente positivo, con ben cinque vittorie di fila inanellate da metà agosto a fine settembre. Poi due pareggi consecutivi per 0-0 contro FC Bruno's Magpies e i campioni in carica del Lincoln Red Imps (tre titoli in patria) che non hanno però tolto il primo posto all'Europa FC (in vetta con 17 punti). Il St Joseph's, secondo a quota 16 punti ma con un partita in meno, può piazzare il sorpasso ma i neroverdi sono ambiziosi e stanno dimostrano di potersela giocare per il titolo.

In panchina, poi, a guidarlo c'è l'italiano Michele Di Piedi, 43enne ex attaccante originario di Palermo che ha chiuso una carriera da giocatore da vero e proprio giramondo. Ha giocato anche in Inghilterra vestendo le maglie di Sheffield Wednesday, Bristol Rovers, Doncaster. Ha chiuso appendendo gli scarpini al chiodo nel 2021 rivestendo il doppio ruolo di giocatore-allenatore al Glacis United, a Gibilterra appunto.

Gibilterra, l'Europa FC di Di Piedi sogna in grande: occhi puntati sul titolo — Un uomo di mondo, fattosi allenatore dopo aver accumulato una vasta esperienza vivendo esperienza da calciatore in giro per il mondo. Dalla Sicilia all'Inghilterra, dalla Lituania al Venezuela, dal Myanmar al Portogallo fino a Gibilterra. E ora qui ha deciso di mettere le radici, visto che è dal 2019 che vive da vicino il territorio britannico d’oltremare, un grande promontorio situato sulla costa meridionale spagnola.

Gli ultimi due anni di carriera da calciatore al Mons Calpe e al Glacis United. Con quest'ultimo club ha svolto i ruoli di giocatore, allenatore e direttore sportivo. Con la squadra, che veste i colori celeste e granata, Di Piedi non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura, ma è riuscito a invertire la rotta lungo il percorso e a portare in porto la nave ottenendo l'accesso alla "Championship Group" nella stagione 2021/2022. Un sesto e un nono posto nei due anni successivi, per poi questa estate ricevere la chiamata dell'Europa FC.

Di Piedi alla guida dell'Europa FC — L'Europa FC è reduce da due secondi posti consecutivi, ma non vince un campionato dalla stagione 2016/2017. La voglia di tornare sul trono di Gibilterra è tanto. La società si è affidata a Di Piedi, consapevole delle qualità tecniche e umane dell'allenatore italiano che ben conosce il campionato gibilterriano.

Detto del posizionamento attuale in classifica, l'Europa FC vanta il miglior attacco del campionato sin qui (15 gol, differenza reti +9) al pari del del St. Joseph’s secondo (15 gol, differenza reti +12). L'ottimo avvio di stagione hanno permesso a Di Piedi di ricevere il riconoscimento di miglior tecnico del campionato per il mese d’agosto e di settembre.

Di Piedi ha guidato l'Europa FC in 20 occasioni fino a questo momento e ha totalizzato 12 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, con una media punti di 1,95 a partita. In rosa il tricolore è rappresentato anche dal 24enne attaccante Vittorio Vigolo (già 4 reti in campionato in 3 partite), dal 20enne centrocampista Vincenzo Spingola, ex Brindisi e Cosenza, e dal 23enne portiere Marco Angeletti, ex Pontedera, Imolese, Cavese e Fezzanese.