Trasferta storica per i tifosi di San Marino, ma Gibilterra vince 1-0

Nonostante i tanti tifosi al seguito, San Marino non riesce a centrare la prima vittoria storica in trasferta, sconfitto 1-0 da Gibilterra

Vincenzo Bellino Redattore 11 ottobre 2024 (modifica il 11 ottobre 2024 | 11:10)

Dopo lo storico successo contro il Liechtenstein nella prima giornata di Nations League, i tifosi di San Marino hanno deciso di seguire la propria Nazionale in trasferta per la sfida contro Gibilterra. Nonostante la sconfitta per 1-0, l'entusiasmo dei più di 25 sostenitori sammarinesi presenti all'Europa Sport Complex è rimasto intatto, dimostrando un grande attaccamento alla squadra anche di fronte a un risultato sfavorevole.

San Marino ko, vince Gibilterra — San Marino regge per gran parte del match, ma al 62' cede a Gibilterra che realizza il gol vittorio con Britto che sfrutta un errore difensivo e spiazza Colombo. Con questa vittoria, Gibilterra supera San Marino in vetta al Gruppo 1 della Nations League (League D), ora avanti di un punto. Nonostante la sconfitta, i sammarinesi restano secondi con un margine di +2 sul Liechtenstein, il che li mantiene in corsa per lo spareggio promozione, in programma a novembre, quando si deciderà tutto.

Da San Marino con furore... — Mai come questa volta i tifosi al seguito di San Marino erano stati così tanti. Sono arrivati da tutto il mondo, oltre ai sammarinesi, c'erano anche italiani, europei, sudamericani, mediorientali; non essendoci un collegamento diretto dall'Italia, metà di loro sono addirittura partiti con la Nazionale in mattinata con un volo charter da Forlì. La restante parte invece ha viaggiato con mezzi propri. La prima vittoria in trasferta per il momento resta un tabù, tuttavia la gara con Gibilterra è stata anche un momento di socializzazione. Prima del match, infatti, tifosi sammarinesi e gibilterrini si sono affrontati in una partita amichevole di calcio a 7, culminata in un pranzo tra le rappresentative di Team 54 e BM1G (Brigata Mai 1 Gioia), rafforzando il legame tra le due tifoserie in un clima di amicizia e passione condivisa.